Vinicius
© Getty

Entscheidung

Real-Knall: Vinicius muss gehen

04.11.25, 11:34
Teilen

Die Königlichen wollen sich offenbar vom Superstar trennen.

Sportlich läuft es bei Real Madrid in dieser Saison gut, trotzdem brodelt es bei den Königlichen gewaltig. Dabei geht es vor allem um Vinicius Júnior, der regelmäßig für Eklats sorgt.

Wie die Sportbild berichtet, haben die Klub-Bosse nun genug und wollen den Superstar abgeben. Dem Bericht zufolge hat Real nach dem Clasico die Entscheidung getroffen, den Brasilianer im kommenden Sommer zu verkaufen.

Vinicius
© Getty

Beim Spiel gegen Barcelona (2:1 für Real) wechselte Xabi Alonso Vinicius vorzeitig aus, worauf dieser sich lautstark beschwerte. Der 25-Jährige hat sich zwar nachher entschuldigt, das Verhältnis zwischen Spieler und Trainer ist aber scheinbar „irreparabel zerstört“. Nun wollen die Königlichen die Konsequenzen ziehen.

