Georgina postet intimes Bett-Foto mit Ronaldo

Fans sind irritiert: Was machen die denn da?

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (40) und seine Partnerin Georgina Rodríguez (31) gewähren privaten Einblick in ihre abendliche Routine. Via Instagram-Story postete Georgina ein Foto, auf dem beide im Bett sitzen – mit durchsichtigen Gesichtsmasken im Gesicht. Unter dem Bild steht knapp: „Bnoches“ – spanisch für „Gute Nacht“

Das Foto verdeutlicht einmal mehr, wie viel Augenmerk das Paar auf ihr Aussehen legt. Ronaldo eröffnete erst vor Kurzem eine Wellness-Klinik seiner Marke „Inspire“ in Riad.

© Instagram

Sportlich ist Ronaldo mit seinen inzwischen 40 Jahren auch noch gut in Schuss. Für Al-Nassr erzielte er in dieser Saison in 7 Spielen 8 Tore. Im Sommer will der Portugiese dann ein letztes Mal bei der WM angreifen.