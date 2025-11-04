Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Stars & Sport
Georgina Ronaldo
© Getty Images

Was machen die da?

Georgina postet intimes Bett-Foto mit Ronaldo

04.11.25, 09:08
Teilen

Fans sind irritiert: Was machen die denn da?

Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo (40) und seine Partnerin Georgina Rodríguez (31) gewähren privaten Einblick in ihre abendliche Routine. Via Instagram-Story postete Georgina ein Foto, auf dem beide im Bett sitzen – mit durchsichtigen Gesichtsmasken im Gesicht. Unter dem Bild steht knapp: „Bnoches“ – spanisch für „Gute Nacht“ 

Das Foto verdeutlicht einmal mehr, wie viel Augenmerk das Paar auf ihr Aussehen legt. Ronaldo eröffnete erst vor Kurzem eine Wellness-Klinik seiner Marke „Inspire“ in Riad.

Ronaldo
© Instagram

Sportlich ist Ronaldo mit seinen inzwischen 40 Jahren auch noch gut in Schuss. Für Al-Nassr erzielte er in dieser Saison in 7 Spielen 8 Tore. Im Sommer will der Portugiese dann ein letztes Mal bei der WM angreifen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden