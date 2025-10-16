"War der Schlechteste": Ex-Trainer war wenig begeistert von Ronaldo

Andrea Pirlo war als Juventus-Trainer kein großer Fan von Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo ist für viele Fans der größte Fußballer aller Zeiten. Egal wo der Portugiese spielte, überzeugte er mit Toren und holte in seiner Karriere unzählige Titel. Dabei konnte der inzwischen 40-Jährige aber nicht alle seine Trainer überzeugen – Andrea Pirlo war offenbar wenig begeistert von Ronaldo.

Alparslan Erdem, ehemaliger Co-Trainer des Italieners bei Karagümrük, erzählt im BILD-Podcast „Stammplatz“, dass Pirlo mit dem Portugiesen bei Juventus nicht richtig klar kam. „Eines war klar: Ronaldo mochte Dybala nicht und für seine Spielart war Cristiano Ronaldo überhaupt nicht geeignet“, so Erdem.

Probleme mit Ronaldo

Besonders beim Pressing war Pirlo mit dem Superstar unzufrieden. „Er wollte hoch pressen und da haben die Daten gezeigt, dass Cristiano Ronaldo der Schlechteste in Sachen Sprints war. Er wollte ihn nicht, aber er konnte nichts machen. Das war halt Cristiano Ronaldo.“

Wie Erdem weiters berichtet, wollte Pirlo statt Ronaldo auf Alvaro Morata setzen, konnte sich gegen die Klub-Bosse aber nicht durchsetzen. Der Weltmeister von 2006 wurde dann auch nach nur einer Saison bei Juve gefeuert.