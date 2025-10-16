Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
Ronaldo
© Getty

Scharfe Kritik

"War der Schlechteste": Ex-Trainer war wenig begeistert von Ronaldo

16.10.25, 10:20
Teilen

Andrea Pirlo war als Juventus-Trainer kein großer Fan von Cristiano Ronaldo. 

Cristiano Ronaldo ist für viele Fans der größte Fußballer aller Zeiten. Egal wo der Portugiese spielte, überzeugte er mit Toren und holte in seiner Karriere unzählige Titel. Dabei konnte der inzwischen 40-Jährige aber nicht alle seine Trainer überzeugen – Andrea Pirlo war offenbar wenig begeistert von Ronaldo.

Alparslan Erdem, ehemaliger Co-Trainer des Italieners bei Karagümrük, erzählt im BILD-Podcast „Stammplatz“, dass Pirlo mit dem Portugiesen bei Juventus nicht richtig klar kam. „Eines war klar: Ronaldo mochte Dybala nicht und für seine Spielart war Cristiano Ronaldo überhaupt nicht geeignet“, so Erdem.

Ronaldo
© Getty

Probleme mit Ronaldo

Besonders beim Pressing war Pirlo mit dem Superstar unzufrieden. „Er wollte hoch pressen und da haben die Daten gezeigt, dass Cristiano Ronaldo der Schlechteste in Sachen Sprints war. Er wollte ihn nicht, aber er konnte nichts machen. Das war halt Cristiano Ronaldo.“

Wie Erdem weiters berichtet, wollte Pirlo statt Ronaldo auf Alvaro Morata setzen, konnte sich gegen die Klub-Bosse aber nicht durchsetzen. Der Weltmeister von 2006 wurde dann auch nach nur einer Saison bei Juve gefeuert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden