Ronaldo ist erster Fußball-Milliardär der Welt

Cristiano Ronaldo hat als erster Fußballer in der Geschichte den Milliardärs-Status erreicht. Laut Bloomberg-Index beläuft sich das Vermögen des 40-jährigen Portugiesen auf 1,4 Milliarden Dollar.

Cristiano Ronaldo hat Fußball-Geschichte geschrieben - nicht nur auf dem Platz, sondern auch finanziell. Laut dem jüngsten Milliardärs-Index von Bloomberg ist der Portugiese als erster Fußballspieler zum Milliardär aufgestiegen. Das Vermögen des 40-jährigen Aktivens wird auf 1,4 Milliarden Dollar (1,2 Milliarden Euro) veranschlagt.

Illustre Sport-Gesellschaft

Damit befindet sich Ronaldo in exklusiver Gesellschaft anderer Sport-Milliardäre. Zu dieser Gruppe zählen Basketball-Legenden wie Michael Jordan, Magic Johnson und LeBron James, Golfer Tiger Woods und Tennisspieler Roger Federer. Der Portugiese ist der erste Fußballer, der diese finanzielle Marke erreicht hat.

Al-Nassr-Vertrag als Meilenstein

Der jüngste finanzielle Meilenstein war die Vertragsverlängerung bei seinem saudi-arabischen Club Al-Nassr im Juni. Das neue Arbeitspapier soll umgerechnet 400 Millionen Dollar (343 Millionen Euro) wert sein. Dieser Mega-Deal trug maßgeblich zum Milliardärs-Status bei.

Gehälter und Werbeverträge

Laut Bloomberg hat Ronaldo zwischen 2002 und 2023 mehr als 550 Millionen Dollar (472 Millionen Euro) an Gehältern verdient. Dazu kommen lukrative Werbeverträge mit globalen Marken wie Nike, Armani und Castrol, die sein Vermögen weiter aufstockten.