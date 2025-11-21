Trump schwärmt mit KI-Video von Ronaldo

Trump über 40-jährigen Kicker: "Er ist wirklich klug - und cool!!!"

US-Präsident Donald Trump hat Fußball-Superstar Cristiano Ronaldo nach dem Treffen im Weißen Haus in großen Tönen gelobt. Ronaldo sei ein großartiger Kerl, schrieb Trump in Großbuchstaben bei Instagram. "Es war toll, ihn im Weißen Haus zu treffen. Er ist wirklich klug - und cool!!!" Dazu postete der US-Präsident ein offensichtlich mit KI generiertes Video, das die beiden beim Fußballspielen im Oval Office zeigt.

Ein anderes Video des Weißen Hauses, das die beiden zeigt, trug die Überschrift "Two GOATS", also "Zwei Größte aller Zeiten". Ronaldo war bei dem Treffen samt Abendessen in der Hauptstadt Washington Teil der Entourage des saudischen Kronprinzen Mohammed bin Salman. Der 40-Jährige steht seit 2022 für den saudischen Erstligisten Al-Nassr unter Vertrag.

Der portugiesische Ausnahmekicker schrieb nach dem Besuch bei Instagram: "Jeder von uns hat etwas Wertvolles beizutragen, und ich bin bereit, meinen Teil dazu beizutragen, neue Generationen zu inspirieren, eine Zukunft zu gestalten, die von Mut, Verantwortung und dauerhaftem Frieden geprägt ist." Die WM 2034 wird in Saudi-Arabien ausgetragen. Die Vergabe dorthin war unter anderem aufgrund der Menschenrechtslage umstritten. Ronaldo warb bereits öffentlich für das Turnier.