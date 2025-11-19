HIER trifft Cristiano Ronaldo auf Donald Trump

Darauf hat die gesamte Welt gewartet: das Treffen zwischen dem US-Präsidenten Donald Trump und Fußballstar Cristiano Ronaldo. Nun sind die ersten Bilder davon veröffentlicht worden.

Es war das Gesprächsthema des Tages. Cristiano Ronaldo begleitete den saudischen Kronprinzen bei seinem Besuch im Weißen Haus. Der Portugiese war Teil der saudischen Delegation. Die Kameras konnten ihn nur selten vor die Linse bekommen. Doch nun ist ein Video veröffentlicht worden, und das sogar mit dem US-Präsidenten Donald Trump!

Das Weiße Haus postete auf X das Video von den beiden. Dabei bricht Ronaldo in heftiges Lachen aus, als er mit Trump an der Präsidenten-Galerie im Rosengarten des Weißen Hauses vorbeiläuft. Was der US-Präsident genau gesagt hat, ist unbekannt.

© the white house

© the white house

Unzählige Gäste beim Abendessen

Beim Abendessen im East Room des Weißen Hauses schmeichelte Trump dem Al-Nassr-Star: "Dieser Raum ist gefüllt mit den größten Anführern in der Welt – aus der Geschäftswelt, aus dem Sport. Mein Sohn ist ein großer Fan von Ronaldo. Barron hat ihn getroffen, und ich glaube, er respektiert seinen Vater jetzt noch ein bisschen mehr, allein wegen der Tatsache, dass ich ihn ihm vorgestellt habe."

© the white house

Vor Ort waren nicht nur wichtige Politiker wie US-Vizepräsident JD Vance, sondern auch zahlreiche Wirtschaftsbosse und weitere einflussreiche Persönlichkeiten zu Gast, darunter der FIFA-Boss Gianni Infantino.