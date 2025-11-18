Paukenschlag: Cristiano Ronaldo trifft Donald Trump

Der Superstar sorgt für eine absolute Sensation.

Der Weltstar soll heute Nachmittag (17 Uhr MESZ) ins Weiße Haus fliegen, um US-Präsident Donald Trump und den umstrittenen saudischen Kronprinzen Mohammed Bin Salman zu treffen! Das berichtet die New York Times. CR7, der heute das Poster-Boy der Milliarden-Liga in Saudi-Arabien ist (er spielt für den Staatsfonds-Klub Al Nassr!), trifft auf die ganz Großen der Weltpolitik.

Mega-Comeback nach 12 Jahren

Das Treffen ist auch aus einem anderen Grund brisant: Es ist Ronaldos erster Auftritt in den USA seit über 12 Jahren! Der Portugiese hat das Land gemieden wie der Teufel das Weihwasser! Der Grund? Der angebliche Sex-Skandal! Seit 2017 stehen die Vorwürfe um eine angebliche Vergewaltigung in Las Vegas im Raum. Ronaldo hat alles immer abgestritten, Anklage wurde nie erhoben. Trotzdem: Er mied die USA – kein Spiel, kein Fotoshooting, keine Sommer-Tourneen mehr!

Letztes US-Spiel am 2. August 2014

Jetzt bricht er das Tabu für ein knallhartes Politik-Treffen! Sein letztes Spiel in den Staaten? Am 2. August 2014, als er vor über 109.000 Fans in Michigan für Real Madrid spielte. Nach Jahren der USA-Abwesenheit wegen des Skandal-Schattens wagt CR7 das Mega-Comeback – direkt in der Machtzentrale der Welt! Was läuft da wirklich im Weißen Haus? Fakt ist: Für die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko hat sich Ronaldo mit Portugal bereits qualifiziert. Ein Wiedersehen mit Trump im Sommer ist fix eingeplant.