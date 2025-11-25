Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez: Erste Details zur Traumhochzeit

Der Star-Fußballer soll seine Langzeitliebe Georgina an einem ganz besonderen Ort heiraten. Es wird die luxuriöseste Hochzeit seit Jeff Bezos.

Cristiano Ronaldo (40) und Georgina Rodríguez (31) machen ernst: Neun Jahre nach Beginn ihrer Beziehung hat der Fußball-Superstar seiner Partnerin im August einen Antrag gemacht – und das spanisch-argentinische Model präsentierte den funkelnden Verlobungsring stolz in den sozialen Medien.

Nun soll auch der Ort für die bevorstehende Hochzeit feststehen. Wie portugiesische Medien berichten, wird das Glamour-Paar im Sommer 2026 – unmittelbar nach der Weltmeisterschaft – in Ronaldos Heimat Madeira heiraten.

Hochzeit in Funchals Kathedrale – ein Ort voller Bedeutung

Die Trauung soll in der historischen Kathedrale von Funchal stattfinden, dem ältesten Gotteshaus der Insel. Die Kirche, 1514 eingeweiht und berühmt für ihr kunstvoll geschnitztes Zedernholz-Dach, liegt im Herzen der Hauptstadt – nur wenige Minuten von dem Krankenhaus entfernt, in dem Ronaldo geboren wurde.

Auch sein Jugendverein Nacional da Madeira ist nicht weit entfernt. Für Ronaldo könnte es also kein symbolträchtigeres Umfeld geben, um seiner Georgina das Ja-Wort zu geben.

Nach der Zeremonie ist eine luxuriöse Feier in einem edlen Hotel geplant – ganz im Stil des internationalen Power-Paares.





Der Antrag: Ein Ring, ein Abendessen – und zwei Helferinnen

Wie Ronaldo kürzlich in einem Interview mit TV-Moderator Piers Morgan verriet, war der Heiratsantrag genau geplant – und dennoch voller unerwarteter Emotionen. Nachdem er den perfekten Ring gefunden hatte, bat er einen Freund, diesen sicher aufzubewahren, bis der richtige Moment gekommen sei. Am Abend eines gemeinsamen Dinners wollte Ronaldo Georgina die Frage aller Fragen stellen.





Doch seine Töchter spielten eine besondere Rolle: Als Ronaltos Freund den Ring brachte, kamen Alana und Eva ins Zimmer. Ronaldo übergab den beiden Mädchen das Schmuckstück – und sie ermutigten ihn liebevoll: „Papa, du wirst Mama diesen Ring geben und sie fragen, ob sie dich heiraten will.“

Für Ronaldo war klar: „Wow, das ist der richtige Moment.“

Millionenring und Luxusgeschenke

Der Verlobungsring selbst soll mehrere Millionen Euro wert sein – doch Ronaldo ließ es damit nicht bewenden. Berichten zufolge gab er zusätzlich rund 310.000 Euro für weitere Überraschungen aus, darunter:

ein weißer Porsche Taycan,

sowie eine Schweizer Luxus-Uhr im Wert von 61.000 Euro.

Die Vorbereitungen für die Hochzeit laufen nun auf Hochtouren. Für Ronaldo und Georgina wird die Zeremonie auf Madeira nicht nur ein glamouröses Ereignis – sondern eine Rückkehr zu den Wurzeln des Fußballstars, eingebettet in Geschichte, Familie und einen Antrag, der genauso emotional wie luxuriös war.