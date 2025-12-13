Verletzungs-Schock: Olympia-Siegerin Gisin braucht weitere Operation

Olympia-Siegerin Michelle Gisin musste nach ihrem Horror-Sturz beim Abfahrts-Training in St. Moritz bereits an der Halswirbelsäule operiert werden, doch sie muss erneut unters Messer.

Die Ski-Welt hielt am Donnerstag kurz den Atem an, als Olympia-Siegerin Michelle Gisin im Training vor der Abfahrt in St. Moritz schwer zu Sturz kam. Die 32-Jährige wurde in derselben Kurve von den Skiern gerissen, in der schon Jahre zuvor Landsfrau Lara Gut crashte und sich schwer verletzte.

Die Olympia-Saison ist damit für die Olympia-Gold-Gewinnerin in der Alpinen Kombination 2018 und 2022 zu Ende, bevor sie wirklich angefangen hat. Noch am Donnerstag musste sie sich einer Operation an der rechten Hand und der Halswirbelsäule unterziehen.

Weitere Operation notwendig

Doch die Verletzungen dürften noch schlimmer sein, als bisher angenommen. Denn wie nun bekannt wurde, zog sich die Schweizerin auch einen Riss des vorderen Kreuzbandes sowie des Innenbandes am linken Knie zu und muss nun erneut unters Messer.

Die Operation wird allerdings erst stattfinden, sobald sie sich von dem ersten Eingriff erholt hat. "Michelle Gisin wird noch einige Tage im Spital verbleiben. Der Genesungsprozess verläuft erfreulich, sie ist schon fleißig mit den Stöcken unterwegs", heißt es in einer Aussendung.