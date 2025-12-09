So erkennt man, ob man Corona, Grippe oder eine Erkältung hat

Viele fragen sich deshalb: Welche Symptome gehören zu welcher Infektion? Ein Überblick zeigt die wichtigsten Unterschiede zwischen Erkältung, Corona, Grippe und RSV.

Das müssen Sie jetzt wissen:

Rhinoviren – die „klassische“ Erkältung

Rhinoviren sorgen für den typischen grippalen Infekt – meist harmlos, schleichend und deutlich milder als eine echte Grippe. Typische Beschwerden sind Schnupfen, Husten, Halsweh, Niesen sowie in manchen Fällen leichtes Fieber, Müdigkeit oder Kopf- und Gliederschmerzen. Nach ein bis zwei Wochen klingt die Erkältung in der Regel ab, Husten kann länger bleiben.

Sars-CoV-2 – vielfältige Symptome

Covid-19 äußert sich sehr variabel: Von Kopfschmerzen, Halsschmerzen, Müdigkeit, Husten und Fieber über Magen-Darm-Probleme bis hin zu Nachtschweiß. Auch Hautausschläge oder Reizungen im Mundraum sind möglich. Die Inkubationszeit liegt meist bei vier bis sechs Tagen. Ansteckend sind Erkrankte bis zu zehn Tage, bei schweren Verläufen länger.

Influenzaviren – die echte Grippe

Eine Influenza beginnt abrupt und heftig: hohes Fieber, starke Kopf- und Gliederschmerzen sowie ein ausgeprägtes Krankheitsgefühl. Hinzu kommen Schwäche, trockener Husten, Schweißausbrüche und seltener Übelkeit oder Durchfall. Die Inkubationszeit beträgt nur ein bis zwei Tage, die Erkrankung dauert meist fünf bis sieben Tage. Ansteckend bleibt man bis zu einer Woche.

RS-Viren – vor allem für Babys gefährlich

RSV ist einer der bedeutendsten Erreger schwerer Atemwegsinfektionen bei Säuglingen und Kleinkindern. Typisch sind Bronchiolitis, Pneumonie oder Tracheobronchitis. Häufig treten Fieber und keuchhustenähnliche Symptome auf. Ansteckend ist man bereits vor den ersten Beschwerden, meist drei bis acht Tage lang – bei immungeschwächten Personen jedoch deutlich länger.

Tipps zur Vorbeugung

Was helfen kann, sind Husten- und Niesetikette, regelmäßigem Lüften, gründlichem Händewaschen und dem Tragen einer Maske in Innenräumen bei hoher Viruszirkulation. Erkrankte sollten möglichst zu Hause bleiben und Kontakte – vor allem zu Risikogruppen – reduzieren. Schutzimpfungen gegen Covid-19, Influenza, Pneumokokken und RSV (für Ältere bzw. Schwangere) können zusätzlich schützen.