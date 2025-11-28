Alles zu oe24VIP
© Getty

Virus-Alarm

Schlimmer als Corona: Experten warnen vor neuer Pandemie

28.11.25, 07:36
Das renommierte französische Institut Pasteur warnt vor einer dramatischen Vogelgrippe-Ausbreitung. 

Das französische Institut Pasteur warnt davor, dass eine Mutante der Vogelgrippe – etwa des Subtyps H5 – bei einer Anpassung an Säugetiere und Menschen eine Pandemie auslösen könnte, die „wahrscheinlich sehr schwerwiegend, möglicherweise sogar schlimmer als“ Covid-19 wäre.

Der Grund: Die meisten Menschen haben keine Antikörper gegen die Vogelgrippe. Anders als bei der saisonalen Grippe – gegen die gewisse Immunität besteht – ist bei Vogelgrippe jeder anfällig. Zudem können Grippeviren laut Experten nicht nur Risikogruppen, sondern auch gesunde Menschen schwer treffen.

Vogelgrippe
© Getty Images (Symbolbild)

Sorge vor Mutation

Derzeit gilt eine Pandemie durch Vogelgrippe als eher unwahrscheinlich — aber nicht ausgeschlossen. In den letzten Jahren wurden bereits Hunderte Millionen Vögel getötet, um die Verbreitung einzudämmen — Infektionen beim Menschen sind bislang selten und meist auf engen Tierkontakt beschränkt. Ein aktueller Fall in den USA zeigt allerdings, dass eine Infektion möglich ist.

Vor einer Mutation hat auch bereits der deutsche Virologe Alexander Kekulé gewarnt: „Wenn es dem Virus gelingen sollte, sich an die menschlichen Andockstellen anzupassen, ist die nächste Pandemie so gut wie sicher.“

Kekulé
© UKH Halle

Experten betonen aber, dass es bereits Impfstoffkandidaten und Vorräte an antiviralen Medikamenten gibt, die im Fall einer Mutation hilfreich sein könnten. Außerdem sei die Welt mittlerweile besser vorbereitet als vor der Corona-Pandemie.

