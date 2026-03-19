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Urteil Richter Hammer
© Getty

In den USA

Elfjähriger wegen Mordes an fünfjährigem Bruder angeklagt

19.03.26, 15:01
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Ein elfjähriger Bub ist in den USA Berichten zufolge wegen der Ermordung seines fünfjährigen Bruders angeklagt worden. 

Der Fünfjährige war Mitte vergangener Woche tot in einem Haus in Centennial, einem Vorort von Denver im Bundesstaat Colorado, aufgefunden worden, wie US-Medien am Mittwoch (Ortszeit) berichteten. Die Todesursache war nach Angaben des Sheriffbüros im Landkreis Arapahoe von vergangener Woche zunächst unklar.

Der Elfjährige sei nach dem Tod seines Bruders festgenommen worden und später angeklagt worden, teilte die zuständige Staatsanwaltschaft am Dienstag mit. Details wurden mit Verweis auf die Minderjährigkeit des mutmaßlichen Täters und des Opfers nicht bekanntgegeben.

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