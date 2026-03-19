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Sukhoi Su-30
© Getty Images

Bei Ostsee-Insel

Russischer Kampfjet verletzt erneut NATO-Luftraum

19.03.26, 13:02
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Das baltische EU- und NATO-Mitglied Estland hat erneut die Verletzung seines Luftraums durch Russland gemeldet.

Ein Kampfjet des Typs Sukhoi Su-30 sei am 18. März nahe der Ostsee-Insel Vaindloo unerlaubt für etwa eine Minute in den Luftraum eingedrungen, teilte die Armee am Donnerstag in Tallinn mit. Das Außenamt bestellte einer Mitteilung zufolge wegen des Vorfalls den Geschäftsträger der russischen Botschaft ein und überreichte eine Protestnote.

Der Vorfall folgt auf eine Reihe von Luftraumverletzungen durch Russland im vergangenen Jahr, die für Spannungen und Unruhe unter den NATO-Verbündeten in Europa gesorgt hatten.

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