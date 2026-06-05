Ex-Diktator setzt auf Diddys Anwältin

Im Prozess gegen Venezuelas Ex-Machthaber Nicolás Maduro greift der Angeklagte zu prominenter Unterstützung.

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Vor dem Bundesgericht in New York kämpft Maduro derzeit gegen schwere Vorwürfe. Die US-Justiz wirft ihm unter anderem Drogenhandel, Kokain-Schmuggel und weitere Straftaten vor. Der ehemalige venezolanische Machthaber weist die Anschuldigungen zurück und plädiert auf nicht schuldig.

Nun setzt seine Verteidigung auf juristische Prominenz. Laut Berichten soll die Anwältin, Anna Estevao, aus dem Team von Sean "Diddy" Combs künftig eine wichtige Rolle in Maduros Verteidigung übernehmen.

Die Juristin wurde einer breiteren Öffentlichkeit durch ihre Arbeit für US-Rapper Sean "Diddy" Combs bekannt. Sie gehörte zu jenem Verteidiger-Team, das den Musikmogul in mehreren aufsehenerregenden Verfahren vertreten hat. Die Anwältin gilt als Spezialistin für komplexe Strafverfahren und prominente Mandanten. Genau diese Erfahrung könnte nun auch im Verfahren gegen Maduro eine wichtige Rolle spielen.

Sean "Diddy" Combs © Nathan Congleton/NBC via Getty I

Streit um Millionen-Kosten

Bevor der eigentliche Prozess beginnt, sorgt allerdings eine andere Frage für Aufsehen: Wer bezahlt die hochkarätigen Anwälte? Genau darüber wird derzeit vor Gericht gestritten. Die Verteidigung argumentiert, dass Sanktionen den Zugang zu finanziellen Mitteln erschweren.

Schwere Vorwürfe gegen Ex-Machthaber

Maduro sitzt seit seiner Festnahme in den USA in Haft. Die Anklage wirft ihm vor, Teil eines weitreichenden Netzwerks gewesen zu sein, das mit Drogenhandel und weiteren kriminellen Aktivitäten in Verbindung steht. Im Falle einer Verurteilung drohen ihm jahrzehntelange Haftstrafen.

Prozess sorgt weltweit für Aufsehen

Der Fall gilt als einer der spektakulärsten internationalen Gerichtsprozesse der vergangenen Jahre. Entsprechend groß ist das mediale Interesse. Mit der Verpflichtung einer prominenten Strafverteidigerin dürfte der Prozess nun noch mehr Aufmerksamkeit erhalten.