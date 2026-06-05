Autsch! Frau stürzt in offenen Kanal

Was für ein schmerzhafter Unfall: Eine Frau in Brasilien wollte einfach nur die Straße entlanggehen – und verschwand plötzlich im Boden.

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Der Vorfall ereignete sich in Rio de Janeiro. Auf Videoaufnahmen ist zu sehen, wie zwei Männer an einem Kanaldeckel hantieren. Offenbar wollten sie die Metallabdeckung stehlen. Dabei ließen sie den Deckel jedoch ungesichert zurück. Kurz darauf lief eine Frau ahnungslos über den Gehsteig und stürzte direkt in den offenen Schacht.

Die Passantin hatte offenbar keine Chance, die Gefahr rechtzeitig zu erkennen. Nach dem Sturz musste sie mit mittelschweren Verletzungen ins Krankenhaus gebracht werden.

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"Ich dachte, ich würde sterben"

Für die Frau wurde der Sturz zum Albtraum. Nach dem Unfall schilderte sie, dass sie zunächst gar nicht verstanden habe, was passiert war. Als sie in dem Schacht festsaß, habe sie große Angst bekommen und zeitweise sogar geglaubt, nicht mehr lebend herauszukommen.

Die Bilder des Unfalls verbreiten sich derzeit rasant im Internet. Viele Nutzer zeigen sich fassungslos darüber, dass die mutmaßlichen Diebe die Gefahrenstelle einfach zurückließen. Denn ein offener Gully kann für Fußgänger schnell zur lebensgefährlichen Falle werden.

Tragischer Fall sorgte erst kürzlich für Schlagzeilen

Wie gefährlich offene Schächte sein können, zeigte erst vor wenigen Wochen ein tragischer Unfall in New York. Dort stürzte eine 56-jährige Frau auf der berühmten Fifth Avenue in einen offenen Gully und fiel rund drei Meter tief. Die Frau wurde zwar geborgen und ins Krankenhaus gebracht, erlag jedoch ihren Verletzungen.

Ermittler gingen damals der Frage nach, wie es überhaupt zu dem offenen Schacht kommen konnte. Der Fall sorgte in den USA für großes Aufsehen und löste eine Debatte über die Sicherheit der Infrastruktur aus.

Ein falscher Schritt genügt

Der aktuelle Unfall in Brasilien ging glimpflicher aus. Dennoch zeigt der Vorfall eindrucksvoll, wie schnell aus einem vermeintlich harmlosen Metalldiebstahl eine gefährliche Falle für völlig unbeteiligte Menschen werden kann.