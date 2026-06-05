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Großes Wiesenfest

100 Jahre Pfadfinder in St. Pölten

Großes Pfadfinderfest in St. Pölten.
© ORF
Lagerfeuer, Zelte und Gemeinschaft: Die Pfadfinderinnen und Pfadfinder St. Pölten feiern ihr 100-jähriges Bestehen mit einem großen Wiesenfest – noch bis Sonntag ist in St. Pölten ordentlich was los!
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Seit 1926 stehen die St. Pöltner Pfadfinder für Hilfsbereitschaft, Teamgeist und Naturverbundenheit. „Prinzipiell geht es beim Pfadfindersein darum, Gutes zu tun – sich selbst und anderen Menschen", bringt es Barbara Maiwald auf den Punkt. Vom militärischen Ursprung der Bewegung ist heute nichts mehr übrig – stattdessen steht ein moderner, pädagogisch wertvoller Ansatz im Mittelpunkt.

Und immer dabei: das blau-gelb-rote Halstuch

Eines aber ist gleich geblieben: das blau-gelb-rote Halstuch! Es symbolisiert die Zugehörigkeit zur Gemeinschaft – und wer es bekommt, muss versprechen, die Pfadfinder-Werte ein Leben lang zu leben. Tradition: Die erste Nacht damit schlafen, ein Jahr nicht waschen! „Als ich es bekommen habe, hatte ich das Gefühl, wirklich dazuzugehören", schwärmt die 19-jährige Hannah Zuser-Kuch.

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Großes Pfadfinderfest in St. Pölten.
Großes Pfadfinderfest in St. Pölten. © ORF

Beim Jubiläumsfest zeigen die Mitglieder ihr Können: selbst gebaute Zelte, Knoten, Lagerfeuer – echtes Pfadfinder-Handwerk live erleben!

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