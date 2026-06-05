Konzert-Hit: rares Österreich-Konzert von R.E.M.-Legende

Mit R.E.M. schrieb Peter Buck Musikgeschichte, jetzt kommt er für ein Mini-Konzert nach Wien. Am 26. Oktober spielt die R.E.M.-Legende mit seiner neuen Band Drink The Sea im Wiener WUK auf.

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Montag, 26.Oktober, Wien WUK: Drink The Sea (USA). Was wie eine x-beliebige Konzert-Ankündigung klingt birgt eine der größten Musik-Sensationen des Jahres. Denn hinter Drink The Sea verbergen sich Barrett Martin, einst Schlagzeuger der Seattle-Bands Screaming Trees, der britische Singer-Songwriter Duke Garwood, Perkussionistin Lisette Garcia, der chilenisch-amerikanische Multiinstrumentalist Alain Johannes und Peter Buck. Der gründete 1980 ja in Athens Georgia eine College-Band, die in Folge 90 Millionen CDs verkaufte und 12 MTV-Video-Awards abräumte: R.E.M.!

R.E.M. (1980 - 2011) waren eine der bedeutendsten Bands alle Zeiten. © Getty Images for Songwriters Hal

Musikgeschichte mit R.E.M. - Jetzt Neustart mit Musik-Kollektiv

Hat sich die Hit-Band die mit Hymnen wie "Losing My Religion", "Nightswimming" oder "Shiny Happy People" Musikgeschichte geschrieben hat, 2011 in aller Freundschaft getrennt, so mischt Buck nach fünf Solo-Alben und Aufnahmen für u.a. Robyn Hitchcock oder Chuck Prophet, seit 2022 beim kreativen Kollektiv Drink The Sea mit.

Peter Buck (2. v.l.) spielt jetzt bei Drink the Sea auf. © Facebook

Die Tourdaten von Drink the Sea © Facebook

Nach Aufnahmen in u.a. São Paulo, Joshua Tree und Santiago de Chile wo man neben klassischen Rockinstrumenten auch Oud, Sitar, Gamelan-Klänge und ein vielschichtiges Perkussionsfundament einfließen ließ, gibt’s jetzt mit den CDs "Drink The Sea I" und "Drink The Sea II" das große Wien-Konzert. Für Buck ist es das bereits 8. Österreich-Besuch nach legendären R.E.M.-Auftritten in u.a. der Staatsoper, vor Schönbrunn und beim letzten-Austro Stopp 2008 am Frequency Festival in Salzburg (2008).