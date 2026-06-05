Erneuerbare Energien
Turbo-Ausbau zweier Windparks
Insgesamt zehn neue Windräder mit 66 MW Leistung sollen bald 46.000 Haushalte mit Strom versorgen – Investitionen von satten 105 Millionen Euro inklusive.
Verdreifachung der Produktion bei Rannersdorf III
Im Windpark Rannersdorf III der Windkraft Simonsfeld werden vier alte Anlagen durch moderne Hightech-Windräder ersetzt. Das Ergebnis: Bei gleicher Anlagenzahl verdreifacht sich die Produktion auf 48 Millionen kWh jährlich – genug für 12.000 Haushalte!
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Paasdorf-Lanzendorf II: sauberen Strom für 34.000 Haushalte
Beim Windpark Paasdorf-Lanzendorf II ziehen ImWind und EVN gemeinsam an einem Strang: Sechs nagelneue Windräder mit 43 MW liefern sauberen Strom für 34.000 Haushalte. Die EVN will ihre Windkraftleistung bis 2030 von 570 auf 770 MW ausbauen.
LH-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) ist stolz: „Während anderswo gebremst wird, wurden bei uns seit 2023 bereits rund 190 Windräder genehmigt." Niederösterreich ist bereits jetzt Ökostrom-Spitzenreiter – die CO2-Emissionen sanken seit 2005 um beeindruckende 35 Prozent!
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