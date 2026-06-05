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Österreich

Erneuerbare Energien

Turbo-Ausbau zweier Windparks

Der Windpark Rannersdorf
© Windkraft Simonsfeld
Die Niederösterreichische Landesregierung hat einstimmig die Erweiterung der Windparks Rannersdorf und Paasdorf-Lanzendorf genehmigt.
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Insgesamt zehn neue Windräder mit 66 MW Leistung sollen bald 46.000 Haushalte mit Strom versorgen – Investitionen von satten 105 Millionen Euro inklusive.

Verdreifachung der Produktion bei Rannersdorf III

Im Windpark Rannersdorf III der Windkraft Simonsfeld werden vier alte Anlagen durch moderne Hightech-Windräder ersetzt. Das Ergebnis: Bei gleicher Anlagenzahl verdreifacht sich die Produktion auf 48 Millionen kWh jährlich – genug für 12.000 Haushalte!

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Paasdorf-Lanzendorf II: sauberen Strom für 34.000 Haushalte

Beim Windpark Paasdorf-Lanzendorf II ziehen ImWind und EVN gemeinsam an einem Strang: Sechs nagelneue Windräder mit 43 MW liefern sauberen Strom für 34.000 Haushalte. Die EVN will ihre Windkraftleistung bis 2030 von 570 auf 770 MW ausbauen.

LH-Vize Stephan Pernkopf (ÖVP) ist stolz: „Während anderswo gebremst wird, wurden bei uns seit 2023 bereits rund 190 Windräder genehmigt." Niederösterreich ist bereits jetzt Ökostrom-Spitzenreiter – die CO2-Emissionen sanken seit 2005 um beeindruckende 35 Prozent!

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