Hier sind die Seychellen Europas: Das versteckte Inselparadies

Sie wollen im Urlaub Seychellen-Feeling, aber weder ein riesiges Budget ausgeben, noch stundenlang im Flugzeug sitzen? Die gute Nachricht: Auch in Europa gibt es eine Inselgruppe, die dem exotischen Original verblüffend ähnlich sieht und sie ist nur einen Katzensprung entfernt.

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Wer paradiesische Strände, unberührte Natur und exotisches Flair sucht, muss nicht um die halbe Welt reisen. Ein fast unentdecktes Tropenparadies versteckt sich nämlich mitten in Europa. Willkommen in Lichadonisia, Griechenlands spektakulärstem Geheimtipp. Diese Inselgruppe liefert Ihnen das ultimative Postkarten-Idyll und echtes Seychellen-Feeling für den kleinen Geldbeutel.

Wo das Mittelmeer zur Karibik wird

Lichadonisia besteht aus sieben kleinen Inseln vulkanischen Ursprungs, die durch ein Erdbeben geformt wurden. Der Vergleich mit den Seychellen kommt nicht von ungefähr: Genau wie beim berühmten Vorbild treffen hier tiefschwarze, sanft geformte Vulkanfelsen auf feinen, hellen Sand und unglaublich klares, türkisblaues Wasser.

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Die größte Insel des Archipels heißt Manolia. Da auf der gesamten Inselgruppe keine großen Hotelkomplexe oder Resorts gebaut werden dürfen, erwartet Sie hier eine herrlich unberührte Natur. Betonburgen sucht man hier vergeblich, stattdessen herrscht pure Idylle.

Was Sie auf den "griechischen Seychellen" erwartet

Ein Ausflug nach Lichadonisia ist der perfekte Mix aus Entspannung und kleinen Abenteuern:

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Beach-Vibes: Auf der Hauptinsel Manolia gibt es einen malerischen, flach abfallenden Strand. Hier finden Sie auch eine gemütliche kleine Strandbar, die von der einzigen Familie betrieben wird, die sich um die Insel kümmert. Sonnenschirme und Liegen stehen bereit, während Sie bei einem kühlen Drink auf das schimmernde Meer blicken.

Unterwasser-Highlights: Das glasklare Wasser ist ein Paradies für Schnorchler. Nur wenige Meter unter der Wasseroberfläche ruht ein altes Schiffswrack aus dem Zweiten Weltkrieg, das es zu erkunden gilt.

Wilde Meeresbewohner: Halten Sie unbedingt die Augen offen! Mit ein wenig Glück können Sie in den Gewässern rund um die Inseln sogar Delfine oder seltene Mönchsrobben beobachten, die sich in dem ruhigen Naturparadies äußerst wohlfühlen.

So kommen Sie ins Paradies

Lichadonisia eignet sich ideal als Tagesausflug, wenn Sie Ihren Urlaub ohnehin auf dem griechischen Festland oder der Insel Euböa verbringen. Von Athen aus fahren Sie mit dem Mietwagen etwa zwei Stunden gen Norden in das charmante Küstendörfchen Kamena Vourla. Von dort (oder alternativ vom Hafen Kavos auf Euböa) starten kleine Ausflugsboote und Wassertaxis.

Die Bootsfahrt gleicht einem idyllischen Inselhopping und dauert nur wenige Minuten. Schon die Anfahrt über das glitzernde Wasser mit dem Panorama der kleinen Vulkaninseln wird garantiert in Ihrer Instagram-Story landen.