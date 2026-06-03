Hier erleben Sie den schönsten Sonnenuntergang Europas

Ein lauer Sommerabend, das Rauschen der Wellen und ein Himmel, der sich in intensiven Orange- und Rottönen färbt: Ein Sonnenuntergang im Urlaub ist das absolute Highlight eines jeden Tages. Doch wo strahlt die sogenannte "Golden Hour" eigentlich am schönsten?

Drucken OE24 auf Google bevorzugen So sehen Sie öfter Artikel von OE24 in den Google-Ergebnissen

Genau dieser Frage ist der Bootsvermittler Click&Boat nachgegangen und hat in einer neuen Analyse Europas 40 beliebteste Küstenorte unter die Lupe genommen. Das Ergebnis ist der ultimative „Sonnenstunden-Index".

Um herauszufinden, wo wir in den Sommermonaten den perfekten Abend in der Sonne genießen können, wurden zahlreiche Daten ausgewertet: Neben der durchschnittlichen Anzahl der Sonnenstunden und Regentage flossen auch die Bewölkung, die Windgeschwindigkeit zum Zeitpunkt des Sonnenuntergangs sowie die Uhrzeit in die Bewertung ein. Aber auch touristische Faktoren wie die Beliebtheit der Strände und die Erschwinglichkeit der Region spielten eine entscheidende Rolle. Jedes Reiseziel konnte auf einer Skala von 0 bis 100 Punkten abschneiden

Die Golden Hour Hotspots

Das klare Fazit vorweg: Reiseziele am Mittelmeer dominieren die Liste und bieten die perfekten Kulissen für die Golden Hour. Vor allem Griechenland und Spanien schneiden extrem stark ab und sind mit gleich mehreren Orten in der Spitzengruppe vertreten.

Platz 1: Heraklion, Kreta, Griechenland (81,47/100)

Der unangefochtene Sieger des Indexes ist Heraklion auf der beliebten Urlaubsinsel Kreta. Der erste Platz ergibt sich aus einer Kombination aus intensiver Sommersonne, hervorragend bewerteten Stränden und der höchsten Anzahl an positiven Reisebewertungen in der gesamten Studie. Heraklion ist damit das rundum beste Reiseziel für unvergessliche Abendmomente am Meer.

© Getty Images/iStockphoto

Der perfekte Aussichts-Spot: Das absolute Paradies erleben Sie, wenn Sie vom imposanten venezianischen Hafen der Stadt aufs Meer blicken – oder noch besser: Buchen Sie eine romantische Sonnenuntergangs-Bootstour. Vom Wasser aus ist das tiefe Blau des griechischen Meeres im Abendlicht unübertroffen.

Platz 2: Antalya, Türkei (74,37/100)

Auf dem zweiten Platz landet Antalya an der türkischen Riviera. Die Stadt vereint unzählige Sonnenstunden mit besonders windstillen, ruhigen Sonnenuntergängen. Zudem ist Antalya eine extrem preiswerte Option für Touristen: Es ist das perfekte Reiseziel für alle, die herrliche Abendstimmungen genießen möchten, ohne viel Geld für das anschließende Abendessen auszugeben.

© Getty Images

Der perfekte Aussichts-Spot: Spazieren Sie den endlosen, weitläufigen Konyaaltı-Strand entlang, wenn die Sonne dramatisch hinter den Bergen im Meer versinkt. Wer es historisch mag, schnappt sich einen Drink in einem der kleinen Cafés direkt am Kaleiçi-Hafen und beobachtet, wie der Himmel über den Booten leuchtet.

Ciutadella de Menorca, Spanien (72,66/100)

Spanien sichert sich mit dem charmanten Ciutadella de Menorca die Bronzemedaille. Die Baleareninsel punktet mit extrem langen Sonnentagen und erstklassigen Strandbewertungen. Ein weiterer Pluspunkt ist das Budget: Ciutadella ist der günstigste Ort für eine Mahlzeit unter den gesamten Top 10. Ein romantisches Abendessen für zwei Personen in einem Mittelklasse-Restaurant kostet hier durchschnittlich unschlagbare 30 €.

© Getty Images

Der perfekte Aussichts-Spot: Fahren Sie zum Pont d'en Gil, einer natürlichen Felsenbrücke, die ins Meer ragt. Wenn die Sonne genau hinter diesem Fentor untergeht, entsteht das absolute Postkartenmotiv. Auch der markante Leuchtturm Punta Nati inmitten seiner rauen Landschaft ist ein berühmter Treffpunkt für Sunset-Lover.

Die Top 10 Hotspots für einen Abend in der Sonne

Heraklion, Kreta, Griechenland – 81,47/100 Antalya, Türkei – 74,37/100 Ciutadella de Menorca, Spanien – 72,66/100 Zakynthos, Griechenland – 69,97/100 Faro, Algarve, Portugal – 68,77/100 Marbella, Costa del Sol, Spanien – 68,04/100 Ibiza, Spanien – 67,91/100 Limassol, Zypern – 67,41/100 St. Paul’s Bay, Malta – 66,74/100 Mykonos, Griechenland – 65,63/100

Europa bietet uns unzählige Traumkulissen, um den perfekten Sommertag ausklingen zu lassen.