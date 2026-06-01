Überraschend: Der schönste Strand Europas liegt in...

Der Sommer steht vor der Tür, aber Ihr Urlaub ist noch nicht gebucht? Dann kommt dieses neue Strand-Ranking wie gerufen. Ein echter Geheimtipp hat sich nämlich den Titel als schönster Strand Europas geschnappt.

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Was macht einen perfekten Strand aus? Die Antwort darauf ist so individuell wie wir Urlauber selbst. Während die einen als begeisterte Sonnenanbeter weichen Sand unter den Füßen brauchen, suchen passionierte Wanderer nach rauen Klippen und Schnorchelfans nach kristallklarem Wasser. Um den besten Strand zu ermitteln, hat das Portal European Best Destinations eine umfassende Analyse durchgeführt. Bewertet wurden unter anderem Wasserqualität, Erreichbarkeit, Freizeitmöglichkeiten, Naturerlebnis, Familienfreundlichkeit und Nachhaltigkeit. Das Ranking steht fest und der Gewinner dürfte viele überraschen.

Der 1. Platz geht an Portugal

Den begehrten Titel "Schönster Strand Europas" sichert sich der Praia de Monte Clérigo. Dieser weitläufige Sandstrand liegt in der idyllischen Algarve-Region in Portugal, genauer gesagt mitten im atemberaubenden Naturpark Südwest-Alentejo.

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Monte Clérigo ist ein absoluter Traum für Aktivurlauber, Surfer und Wanderer. Die Kulisse aus goldenen Klippen und der wilden Atlantiklandschaft ist einfach spektakulär. Doch das eigentliche Highlight wartet am Abend: Der Strand etabliert sich als DER Hotspot für unvergessliche Sonnenuntergänge in Europa.

Griechenland dominiert das Ranking

Während Portugal auf dem ersten Platz landet, dominiert ein anderes Mittelmeerland das Ranking: Griechenland belegt unglaubliche fünf der zehn Top-Plätze (Platz 2, 3, 4, 8 und 10)!

Platz 2: Voutoumi Beach (Antipaxos):

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Eine Oase der Ruhe! Dieser Strand lockt mit kristallklarem, türkisfarbenem Wasser und feinen, weißen Kieselsteinen, umrahmt von sattgrünen Hügeln. Da die Insel nur spärlich bewohnt ist und viele Besucher mit dem Boot anreisen, herrscht hier eine exklusive, beinahe karibische Atmosphäre, perfekt für alle, die dem Trubel entfliehen wollen.

Platz 3: Fteri Beach (Kefalonia)

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Kürzlich noch von den "World’s 50 Best Beaches" zur europäischen Nummer eins gekürt, besticht Fteri durch seine dramatische Szenerie. Riesige, steil aufragende weiße Kalksteinklippen umschließen die Bucht. Der Kontrast zwischen dem leuchtend weißen Ufer und dem tiefen Blau des Meeres ist ein Traum für jeden Fotografen. Durch seine abgeschiedene Lage bietet der Strand unberührte Natur pur.

Platz 4: Elafonisi Beach (Kreta)

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Der amtierende Sieger der TripAdvisor Travellers’ Choice Awards und ein echtes Naturwunder! Elafonisi ist weltberühmt für seinen zart rosafarbenen Sand. Das angenehm warme, extrem flache Wasser bildet eine riesige Lagune, die nahtlos in den Horizont übergeht. Da der Strand Teil eines streng geschützten Naturschutzgebietes ist, bietet er trotz seiner enormen Beliebtheit noch immer harmonische Natur und viel Raum zum Entspannen.

Die Top 10 im Überblick

Monte Clerigo – The Sunset Beach, Algarve, Portugal Voutoumi Beach – Antipaxos, Griechenland Fteri Beach – Kefalonia, Griechenland Elafonisi Beach – Kreta, Griechenland Bogliasco Beach – Ligurien, Italien Cala Mesquida – Mallorca, Spanien Kvalvika Beach – Moskenesøy, Norwegen Rovinia Beach – Korfu, Griechenland Kaputas Beach – Türkei Paleokastritsa Beach – Korfu, Griechenland

Diese Auswahl vereint die absoluten Traumstrände Europas.