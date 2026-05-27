Italien im Sommer: Diese Küstenstädte sind zu überfüllt - diese Alternativen sind schöner

Positano, Venedig oder Cinque Terre sind wunderschön, im Sommer aber oft komplett überlaufen. Diese italienischen Küstenorte sind deutlich entspannter und mindestens genauso traumhaft.

Italien bleibt eines der beliebtesten Reiseziele Europas. Verständlich: Pasta, Aperol, traumhafte Küstenorte und dieses Gefühl, plötzlich selbst Hauptfigur in einem italienischen Film zu sein. Das Problem? Viele der bekanntesten Küstenstädte sind mittlerweile so überlaufen, dass das Dolce Vita manchmal eher nach Warteschlange und Selfie-Sticks aussieht. Natürlich sind Orte wie Venedig oder Positano wunderschön, aber gerade im Sommer kann der Massentourismus dort schnell anstrengend werden. Zum Glück gibt es Alternativen, die mindestens genauso traumhaft sind, aber deutlich entspannter wirken.

Statt Venedig: Lieber nach Chioggia

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Venedig gehört zwar zu den berühmtesten Städten der Welt, doch gerade im Sommer wird es dort extrem voll. Zwischen Menschenmassen, überteuerten Cafés und endlosen Tourist:innenströmen bleibt vom romantischen Italiengefühl manchmal nicht mehr viel übrig. Die bessere Alternative: Chioggia. Die kleine Hafenstadt südlich von Venedig wird oft als „kleines Venedig“ bezeichnet - mit Kanälen, bunten Häusern und venezianischem Flair, aber deutlich entspannter. Hier sitzen Einheimische noch gemütlich vor Cafés, Fischerboote schaukeln im Wasser und man hat nicht das Gefühl, sich permanent durch Instagram-Spots kämpfen zu müssen.

Statt Positano & Amalfi: Das unterschätzte Cilento

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Positano und Amalfi sehen zwar aus wie aus einer Luxus-Parfumwerbung - im Sommer fühlt sich die Amalfi-Küste aber oft eher nach Verkehrschaos mit Meerblick an. Wer Süditalien entspannter erleben möchte, sollte stattdessen ins Cilento reisen. Die Region liegt ebenfalls in Kampanien südlich von Salerno und begeistert mit wunderschönen Küstenorten, kleinen Bergdörfern und deutlich weniger Trubel. Besonders beliebt sind Orte wie Marina di Camerota, Palinuro oder Agropoli. Dort treffen türkisblaues Wasser, entspannte Strände und authentisches italienisches Lebensgefühl aufeinander, ganz ohne Amalfi-Stresslevel.

Statt Cinque Terre: Lieber nach Sestri Levante

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Die Cinque Terre gehören mittlerweile zu den meistfotografierten Orten Italiens. Die bunten Dörfer Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola und Riomaggiore wirken zwar traumhaft, sind aber gerade im Sommer oft komplett überfüllt. Eine deutlich entspanntere Alternative ist Sestri Levante. Die ligurische Küstenstadt wird auch „Stadt der zwei Meere“ genannt und liegt zwischen der Baia del Silenzio und der Baia delle Favole - zwei wunderschönen Buchten mit türkisblauem Wasser. Dazu kommen bunte Häuserfassaden, fantastische Focaccia, frische Meeresfrüchte und eine deutlich ruhigere Atmosphäre als in den Cinque Terre. Kurz gesagt: dieselben italienischen Sommerfilm-Vibes, aber ohne permanentes Gedränge.

Statt Portofino: Polignano a Mare erleben

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Portofino gilt als Luxus-Hotspot schlechthin - inklusive Designerboutiquen, Yachten und Preisen, bei denen selbst der Aperol plötzlich emotional weh tut. Wer trotzdem dramatische Küstenlandschaften und charmante Gassen sucht, sollte sich Polignano a Mare ansehen.

Der kleine Ort in Apulien thront spektakulär auf Kalksteinfelsen über der Adria und zählt zu den schönsten Küstenorten Italiens. Besonders bekannt ist der Strand Lama Monachile, eingerahmt von steilen Felsen und weiß getünchten Häusern. Dazu kommen Meereshöhlen, kleine Cafés und verwinkelte Gassen mit Blick aufs tiefblaue Wasser. Genau die Art von Ort, die aussieht, als hätte jemand Italien direkt für Pinterest gebaut.

Siziliens Geheimtipp: Sciacca

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Während viele Tourist:innen sich auf Taormina oder Palermo konzentrieren, bleibt Sciacca oft unterschätzt, völlig zu Unrecht. Die Küstenstadt in der Provinz Agrigent verbindet arabische, normannische und barocke Einflüsse und wirkt dadurch unglaublich atmosphärisch. Hinter den alten Stadttoren warten mittelalterliche Gassen, Panoramablicke aufs Meer und ein wunderschöner Fischereihafen voller bunter Boote. Highlights sind unter anderem die Basilika Maria Santissima del Soccorso, das Castello dei Luna und das berühmte Castello Incantato.

Natürlich sind Italiens berühmte Küstenstädte nicht ohne Grund so beliebt. Doch wer das echte Dolce Vita etwas entspannter erleben möchte, findet abseits der großen Hotspots oft die schöneren Erlebnisse.