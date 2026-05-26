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Pussy Cat Dolls
© Getty Images

AMA's

Pussycat Dolls: Heißer Latex-Look für Comeback

26.05.26, 09:24
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Bei den American Music Awards sorgten große Gewinner und ein spektakuläres Bühnencomeback für Gesprächsstoff. 

Bei den American Music Awards in Las Vegas konnte die südkoreanische Band BTS gleich mehrere Preise gewinnen. Die Boyband wurde als Künstler des Jahres ausgezeichnet und sicherte sich zudem den Preis für den besten Sommer-Song mit „Swim“. Neben den Erfolgen der Band stand vor allem ein Bühnenauftritt im Mittelpunkt des Abends.

Pussy Cat Dolls
© Getty Images

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Comeback sorgt für Aufsehen

Für den größten Hingucker sorgte jedoch das Bühnencomeback der Pussycat Dolls. Die Girlband performte unter anderem ihren Hit „Don’t Cha“ aus dem Jahr 2005 gemeinsam mit Rapper Busta Rhymes.

Pussy Cat Dolls
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Auffälliger Bühnenlook

Nicole Scherzinger, Ashley Roberts und Kimberly Wyatt traten dabei in roten Latex-Outfits auf. Die Reunion der Künstlerinnen war bereits im März mit dem neuen Song „Club Song“ angekündigt worden.

Hintergrund zur Reunion

Schon 2019 hatten die Pussycat Dolls eine gemeinsame Tour geplant. Diese konnte jedoch wegen der Corona-Pandemie nicht stattfinden. Die geplante „PCD Forever Tour“ wurde – mit Ausnahme einer Veranstaltung – aufgrund geringer Ticketverkäufe abgesagt. An Auftritten in Großbritannien und Europa hält das Trio jedoch fest.

Weitere Auszeichnungen

Neben BTS wurden auch andere Künstler geehrt. Billy Idol erhielt eine Auszeichnung für sein Lebenswerk. Karol G wurde unter anderem als beste internationale Künstlerin ausgezeichnet.

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