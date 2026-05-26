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Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.05.2026
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Gerda Rogers

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.05.2026

Von
26.05.26, 00:00
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Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne. 

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

  • Liebe: Kompromissbereiter! Damit erhalten Sie sicher viel besseres Feedback. 
  • Beruf: Bloß nicht streitlustig! Seien Sie Anderen gegenüber rücksichtsvoll! 
  • Fitness: Es bringt nichts, sich zu stressen, das führt höchstens zu Pannen. 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

  • Liebe: Wenn Sie etwas mehr Charme auspacken, sind Sie noch viel attraktiver. 
  • Beruf: Kompromissbereitschaft führt zum Erfolg. Einfach auf Fairness achten!  
  • Fitness: Etwas anpassungsfähiger! Mit dem Strom zu schwimmen, spart Energie. 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

  • Liebe: Nutzen Sie heute die Gelegenheit, wieder mehr Harmonie herzustellen! 
  • Beruf: Machen Sie Fehler wieder gut, indem Sie kompromissbereit einlenken! 
  • Fitness: Sie sind wieder mehr in Ihrer Mitte. Und daher auch wieder motiviert. 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

  • Liebe: Geben Sie doch freundlich nach, statt schlechte Laune zu verbreiten! 
  • Beruf: Wenn Sie sich kooperativ verhalten, läuft es in jeder Hinsicht besser. 
  • Fitness: Nehmen Sie alles ein bisschen lockerer, statt sich sinnlos zu ärgern! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

  • Liebe: Freundlich und charmant, aber mit der gebotenen vernünftigen Distanz!  
  • Beruf: Mäßigen Sie Ihre Ansprüche! Fairness und Rücksicht sind konstruktiver. 
  • Fitness: Auf Ausgewogenheit kommt es an. Bei der Arbeit wie auch beim Genuss. 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

  • Liebe: Gemeinsam Schönes zu genießen, ist der Liebe sicher sehr zuträglich. 
  • Beruf: Achten Sie auf die Wünsche anderer! Entgegenkommen wirkt motivierend. 
  • Fitness: Guter Tag für klärende Gespräche, die auch entspannende Wirkung haben. 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

  • Liebe: Genießen Sie die Aufmerksamkeit, ohne gleich wieder mehr zu erwarten! 
  • Beruf: Zielen Sie auf einfache Kompromisse ab, das könnte gut funktionieren. 
  • Fitness: Vernünftige Aussprachen tun Ihrem seelischen Befinden bestimmt gut. 

Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 26.05.2026
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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

  • Liebe: Wer besser auf das Wohl des Partners achtet, stärkt das Miteinander. 
  • Beruf: Einvernehmliche Lösungen sind gefragt, um effizienter voranzukommen. 
  • Fitness: Eine freundliche, kooperativen Haltung erspart unnötige Anstrengung.  

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

  • Liebe: Entgegenkommen ist die Zauberformel, die ihre Wirkung nicht verfehlt. 
  • Beruf: Nachgeben, um Streitfragen endlich zur Zufriedenheit aller zu lösen! 
  • Fitness: Lassen Sie los, was Sie belastet, indem Sie einfühlsam darüber reden! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

  • Liebe: Es könnte kritisch werden. Daher ist absolute Zurückhaltung geboten.
  • Beruf: Setzen Sie auf Toleranz statt auf Kritik! Man braucht positiven Input. 
  • Fitness: Gegen die Unruhe hilft nur Entspannung. Also durchatmen und relaxen! 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

  • Liebe: Probieren Sie es ein wenig ernsthafter! Dann kommen Sie noch besser an. 
  • Beruf: Diplomatisches Geschick dient Ihren Interessen viel besser als Druck. 
  • Fitness: Sie haben sehr viel Energie, sollten sich aber auch gut organisieren. 

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Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

  • Liebe: Es lohnt sich, unbeschwert mitzuspielen. Mehr Leichtigkeit tut gut. 
  • Beruf: Denken Sie strategisch und stimmen Sie Kompromisslösungen zu! 
  • Fitness: Schach dem Stress, indem Sie einfach nur mit dem Strom schwimmen!  

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.

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