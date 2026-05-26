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Nackte Haut und Fashion-Pannen: Die schrillsten Looks der AMAs 2026
© Getty Images

Red Carpet

Nackte Haut und Fashion-Pannen: Die schrillsten Looks der AMAs 2026

26.05.26, 10:05
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Die 52. American Music Awards lieferten uns Red-Carpet-Momente, über die das ganze Netz spricht. Und während Mega-Star Taylor Swift trotz acht Nominierungen durch Abwesenheit glänzte, sorgten andere Promis für ein modisches Spektakel. Hier sind die heißesten und skurrilsten Looks des Abends.

Die Wüstenstadt Las Vegas kochte an diesem Abend nicht nur wegen der hochkarätigen Starbesetzung, sondern auch buchstäblich: Bei schweißtreibenden 34 °C schritt Hollywoods Musik-Elite über den roten Teppich. Doch nicht jeder schien vorab den Wetterbericht gecheckt zu haben... 

Heiße Temperaturen, noch heißere Looks

Nackte Haut und Fashion-Pannen: Die schrillsten Looks der AMAs 2026
© Getty Images

Moderatorin Queen Latifah zeigte sich von der Wüstenhitze völlig unbeeindruckt. Sie stolzierte in einem opulenten, federbesetzten Mantel über den Red Carpet. Ein Look, der zwar puren Glamour versprühte, uns beim Zusehen aber fast schon ins Schwitzen brachte.

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© Getty Images

Ganz anders Hilary Duff: Sie passte sich den Temperaturen an und zeigte viel Haut. Die Schauspielerin und Sängerin war ein absoluter Hingucker in einem metallisch silbernen Rabanne-Kleid mit atemberaubend tiefem Ausschnitt. Dazu kombinierte sie offene, silberne Pumps und trug ihre blonde Mähne glatt, aber in sanften Wellen über die Schultern fallend.

Teyana Taylor mit Kids am Red Carpet

Nackte Haut und Fashion-Pannen: Die schrillsten Looks der AMAs 2026
© Getty Images

Teyana Taylor machte die AMAs zur Familienfeier und brachte ihre beiden Töchter Iman „Junie“ Tayla (10) und Rue Rose (5) mit. Während das Trio Händchen haltend für die Fotografen posierte, stahl Teyana in einer violetten, trägerlosen Robe allen die Show. Das Kleid punktete mit einem strukturierten Oberteil, extrem tiefen seitlichen Cut-Outs und einem XXL-Beinschlitz. Ein passender Schal, lässig um die Ellbogen drapiert, machte den Look perfekt.

Aber auch ihre Kids bewiesen absolutes Stilgefühl: Die 10-jährige Junie rockte einen coolen All-Denim-Look mit schwarzem Gürtel und knallroten Boots. Ihre kleine Schwester Rue Rose (5) brachte die Herzen in einem rosa Blumenkleidchen, weißer Strickjacke und pinken Stiefeln zum Schmelzen.

Diese Stars sorgen für Blitzlichtgewitter

Nackte Haut und Fashion-Pannen: Die schrillsten Looks der AMAs 2026
© Getty Images

Karol G, die an diesem Abend den „International Artist Award of Excellence“ absahnte, zeigte sich gewohnt experimentierfreudig. Sie kombinierte ein transparentes Crop-Top mutig zu einem voluminösen Ballonrock.

Nackte Haut und Fashion-Pannen: Die schrillsten Looks der AMAs 2026
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Unser absolutes Fashion-Highlight des Abends war jedoch Moderatorin Paula Abdul. In einem weißen, halbtransparenten Kleid mit tiefem Dekolleté, gerafften Ärmeln und einem fast schon skulpturalen Design sah sie aus wie eine moderne Göttin.

Red-Carpet-Pannen

Nackte Haut und Fashion-Pannen: Die schrillsten Looks der AMAs 2026
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Etwas weniger rund lief der Abend für Chrissy Teigen. Sie und Ehemann John Legend machten die AMAs zur Date-Night. Chrissy strahlte in einem gewagten, orangefarbenen Netzkleid. Doch dann der Albtraum jeder Frau auf dem roten Teppich: Ihr Absatz verfing sich im groben Netzstoff ihres eigenen Kleides. Teigen steckte kurzzeitig fest und konnte keinen Schritt mehr vor oder zurück machen. Glücklicherweise nahm sie den Fauxpas mit Humor.

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© Getty Images

Den Preis für den skurrilsten Auftritt des Abends geht jedoch zweifellos an Reality-TV-Ikone Lisa Rinna. Die Tatsache, dass sie unter ihrem Blazer schlichtweg oben ohne auftauchte, war dabei nicht einmal das Verrückteste an ihrem Outfit. Der wahre Hingucker (und Aufreger) war ihre Krawatte, auf der doch tatsächlich das Gesicht des ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy prangte! Ein Fashion-Statement, das viele Fans sprachlos zurücklässt.

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