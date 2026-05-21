Irina Shayk trägt das perfekte Sommerkleid – und es ist von Mango

Irina Shayk beweist einmal mehr: Stil ist keine Frage des Preisschilds. Bei ihrem Auftritt in Cannes setzte das Topmodel nicht etwa auf eine unleistbare Designerrobe, sondern auf ein Kleid, das tatsächlich jeder nachshoppen kann. Ihr Look? Elegant, sommerlich und von Mango.

Das satinierte Kleid mit drapiertem Ausschnitt stammt aus der MANGO Capsule Kollektion und kostet 200 Euro. Für einen Look, der nach Côte d’Azur, Dinner-Date und Hochzeitsgast in einem aussieht, ist das fast schon ein Fashion-Schnäppchen.

Irina Shayk macht Schnäppchen-Kleid zum Cannes-Look

Dass ein bodenlanges Dress nicht automatisch nur Abendgarderobe sein muss, zeigt Irina Shayk mit ihrem Styling. Statt das Kleid klassisch mit High Heels und funkelndem Schmuck zu kombinieren, trägt sie es ganz lässig mit braunen Sandalen, einer braunen Clutch, Oversized-Sonnenbrille und zurückgebundenem Haar.

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Das Ergebnis: ein Look, der edel wirkt, aber nicht bemüht. Genau diese Mischung macht ihn so modern. Das satinierte Material sorgt für Glamour, die Accessoires in warmen Brauntönen nehmen dem Outfit die Schwere und machen es perfekt für sommerliche Anlässe.

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Das perfekte Kleid für Sommerpartys und Hochzeiten

Besonders schön: Das Mango-Kleid ist ein echtes Styling-Chamäleon. Tagsüber funktioniert es mit flachen Sandalen, Sonnenbrille und einer Bast- oder Leder-Clutch. Am Abend lässt es sich mit Heels, Statement-Ohrringen, Make-up und Schmuck sofort aufwerten.

Auch als Hochzeitsgastkleid ist das Modell eine ideale Wahl. Der drapierte Ausschnitt wirkt elegant, das satinierte Finish festlich, ohne zu überladen zu sein. Wer also noch nach einem Kleid für Sommerhochzeiten, Dinner-Einladungen oder Urlaubsabende sucht, könnte hier fündig werden. Kaufen kann man es in ausgewählten Mango Boutiquen sowie online auf Mango.de.