Song Contest: Norweger Jonas Lovv muss seine ESC-Show entschärfen

Aufregung beim Eurovision Song Contest 2026 in Wien! Der norwegische Sänger Jonas Lovv hat eine offizielle Rüge erhalten. Seine Performance zum Song „Ya Ya Ya“ sei laut Veranstaltern nicht familienfreundlich genug. Nun muss der Musiker seine Show für das Halbfinale kurzfristig entschärfen.

Der norwegische Act sorgt schon vor seinem großen Moment für rote Köpfe in der Bundeshauptstadt. Die angepasste Choreografie wird bereits am Donnerstag im zweiten Halbfinale zu sehen sein. Nach den Proben in der Wiener Stadthalle zogen die Verantwortlichen der EBU die Reißleine, da die Bewegungen des Sängers als zu lasziv eingestuft wurden.

Auftritt schlichtweg zu sexy

Jonas Lovv © APA/MAX SLOVENCIK

Jonas Lovv selbst nimmt die Kritik gelassen, zeigt sich aber gewohnt direkt. Gegenüber den Medien NRK und VG stellte er klar: „Um es deutlich zu sagen: Es war einfach zu sexy.“ Bisher fiel der Künstler vor allem dadurch auf, dass er sich bei seinen Auftritten lasziv mit den Händen am eigenen Körper entlangfuhr. Diese Moves gehen der EBU nun zu weit, da der Eurovision Song Contest 2026 als familienfreundliches Event gilt.

Norwegen muss Show entschärfen

Delegationsleiter Mads Tørklep bestätigte die notwendigen Änderungen hinter den Kulissen. Er erklärte offiziell: „Wir wurden gebeten, den Sexappeal zu reduzieren, da der Auftritt nicht 'familienfreundlich' genug war. Dem werden wir nachkommen.“ Details zur genauen Warnung blieb das Team schuldig, doch Tørklep gab zu, dass man die Wirkung von Jonas' Tanz-Moves unterschätzt habe. „Wir müssen in einigen Punkten eindeutig einen Gang zurückschalten“, so der Delegationsleiter weiter.

Jonas Lovv © APA/MAX SLOVENCIK

Strenge Regeln in Wien

Während andere Teilnehmerinnen – wie etwa Sarah Engels in ihrem goldenen Glitzerbody – auf körperbetonte Looks setzen, scheint Lovv eine unsichtbare Grenze überschritten zu haben. Nun wird fieberhaft daran gearbeitet, den Song „Ya Ya Ya“ regelkonform auf die Bühne zu bringen, ohne die ursprüngliche Energie zu verlieren. Ob die entschärfte Version beim internationalen Publikum ankommt, wird sich am Donnerstag zeigen.