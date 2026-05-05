Messerstecherei in Fußballkäfig: Syrer (26) bei Eltern gefasst

Eine Auseinandersetzung zwischen zwei Syrern artete am Montagabend in Favoriten komplett aus.

Wien. In einem Fußballkäfig im Bereich der Landgutgasse/Heidemarie-Lex-Nalis-Gasse kam es Montagabend zu einer blutigen Auseinandersetzung zwischen zwei Syrern. Dabei zog einer der Gegner plötzlich ein Messer und stach auf seinen Kontrahenten ein.

Ein Zeuge konnte die Szenen beobachten und ging dazwischen. Dabei wurde auch dieser mit dem Messer des Angreifers verletzt. Die Polizei wurde alarmiert. Als die Beamten vor Ort waren, konnten sie das Messer-Opfer sitzend in dem Fußballkäfig vorfinden. Der Syrer (34) wies Stichverletzungen am Unter- und am Oberarm auf. Er wurde von der Berufsrettung erstversorgt und schließlich mit Verletzungen unbestimmten Grades in ein Spital geführt.

Bart abrasiert, Kleidung gewechselt

Gleichzeitig wurde nach dem Messer-Stecher gefahndet. Es stellte sich schnell heraus, dass der Zeuge diesem gefolgt war. Mithilfe des couragierten Passanten konnte der Tatverdächtige schließlich in der Wohnung seiner Eltern im Bereich des Keplerplatzes gefasst werden.

Der 26-jährige Syrer hatte mittlerweile schon die Kleider gewechselt uns seinen Bart abrasiert, konnte jedoch anhand von Lichtbildern eindeutig identifiziert werden. Die Polizisten nahmen ihn fest, er zeigt sich zur Tat geständig. Weitere Ermittlungen laufen.