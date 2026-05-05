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Held von Waidhofen: Feuerwehrmann als Passant rettet Wohnhaus vor Brand
© Bfkdo Amstetten

Beherztes Eingreifen

Held von Waidhofen: Feuerwehrmann als Passant rettet Wohnhaus vor Brand

05.05.26, 11:43
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Ein beherzter Zufallszeuge hat in Waidhofen/Ybbs Schlimmeres verhindert – und das kurz bevor die Feuerwehr eintraf! 

Am 4. Mai brach in Waidhofen/Ybbs ein Brand aus – eine Hecke stand in Flammen, das Feuer griff bereits auf ein Wohnhaus und dessen Balkon über. B3-Alarm! Gleich sechs Feuerwehren rückten aus: Zell, Waidhofen/Ybbs-Stadt, Windhag, Waidhofen/Ybbs-Wirts, Ybbsitz und St. Georgen/Klaus.

Der Held der Stunde

Held von Waidhofen: Feuerwehrmann als Passant rettet Wohnhaus vor Brand
© Bfkdo Amstetten

Doch noch bevor die Einsatzkräfte eintrafen, handelte ein Passant blitzschnell – und der Mann wusste, was er tat: Er ist selbst Feuerwehrmann! Mit einem Feuerlöscher stürzte er sich in den Kampf gegen die Flammen und verhinderte, dass sich das Feuer weiter auf Fassade und Gebäude ausbreitete. Ein echter Lebensretter!

Feuerwehr löscht, kontrolliert, sichert

Als die sechs Feuerwehren eintrafen, löschten sie den Brand an Hecke und Balkon mit C-Rohren und Atemschutz vollständig ab. Anschließend wurde das Gebäude mit einer Wärmebildkamera auf Glutnester abgesucht und der Bereich belüftet. Auch Polizei und Rettung waren vor Ort. Das Wichtigste: Niemand wurde verletzt!

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