Special Olympics kommen: BM Ludwig lud zum Charity-Dinner

Knapp 50 Tage noch – dann verwandelt sich Wien zur Bühne der besonderen Art! Die Special Olympics Nationalen Sommerspiele (25.–30. Juni 2026) stehen vor der Tür, und Bürgermeister Michael Ludwig setzte jetzt ein starkes Zeichen: Exklusives Charity Dinner im Wiener Rathaus.

Der Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) machte klar, warum ihm diese Veranstaltung so am Herzen liegt: Die Special Olympics stehen für Respekt und Zusammenhalt – genau die Werte, die Wien ausmachen. Ein starkes Zeichen für gelebte Inklusion! Stadträtin Elke Hanel-Torsch (SPÖ) schlug in dieselbe Kerbe: "Wien versteht sich als inklusive Stadt – das Miteinander ist gerade in diesen bewegten Zeiten ganz wichtig."

Special Olympics-Präsident mit emotionalem Aufruf

Laurenz Maresch, Präsident von Special Olympics Österreich, richtete einen herzlichen Appell an alle Ehrengäste: Hingehen, anfeuern, miterleben! "Überzeugen Sie sich Ende Juni von den großartigen Leistungen – und nehmen Sie den unvergesslichen Spirit dieser Veranstaltung mit!"

Emotionaler Vorgeschmack

© Stadt Wien

Für Gänsehaut-Momente beim Charity-Dinner sorgten Maria Naber und Niklas Kern von der Dance Company "Ich bin O.K." – ein erster emotionaler Ausblick auf das, was Ende Juni auf Wien wartet.Jetzt schon vormerken: 25. bis 30. Juni 2026 – Special Olympics Wien. Hingehen!