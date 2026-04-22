Weltstar Voronin bringt seine exzentrische Magie nach Wien

Der Magier Voronin kehrt exklusiv in die Magic World Vienna zurück. Für sechs Wochen zeigt der preisgekrönte Künstler seine exzentrische Mischung aus Comedy und Magie direkt in Wien.

Der international gefeierte Magier Voronin startet heute, am 22. April, sein exklusives Comeback in der Magic World Vienna jeweils Mittwoch bis Sonntag und bis 31. Mai am Riesenradplatz 6 in 1020 Wien. Die Shows dauern rund 100 Minuten inklusive einer 15-minütigen Pause und bieten erstklassige Zauberkunst. Sein aristokratischer Bühnencharakter ist dabei weit über die Grenzen hinaus bekannt.

Der Stil des Künstlers gilt als unverwechselbar, elegant und exzentrisch. Voronin verbindet in seinen Auftritten raffinierte Kunststücke mit feinem Humor. Dabei gelingt es ihm, mit einer außergewöhnlichen Präsenz und kleinen Gesten große Magie auf der Bühne entstehen zu lassen. Sein aristokratisches Auftreten sorgt für ein Erlebnis, das das Publikum verblüfft.

Preisgekrönte Comedy und Magie

Als Gewinner des „Goldenen Zauberstabs“ zählt Voronin zu den markantesten Comedy-Zauberkünstlern in ganz Europa. Er war bereits auf renommierten Varietébühnen und in Las Vegas zu sehen, bevor es ihn nun wieder für ein kurzes Gastspiel nach Österreich zog. In den kommenden sechs Wochen ist er nun als Teil der aktuellen Variety Shows in der Bundeshauptstadt live zu erleben.

Magier Voronin © Magic World Vienna

Die Besucher erwartet eine Show voller überraschender Komik und magischer Momente. Da das Engagement in der Magic World Vienna zeitlich streng begrenzt ist, bietet sich nur für kurze Zeit die Chance, diesen Ausnahmekünstler direkt am Wiener Riesenradplatz zu sehen. Das Programm verspricht eine Mischung, die gleichermaßen begeistert und für Staunen sorgt.