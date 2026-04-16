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Hochspannung bei den French Open
© Getty

Tennis

Es geht um Millionen: Neues Preisgeld für legendären Grand Slam erhöht

Von
16.04.26, 13:41
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Preisgeld der French Open auf 61,7 Millionen Euro gestiegen  

Das Gesamtpreisgeld der French Open in Paris ist im Vergleich zum Vorjahr um 9,5 Prozent auf 61,7 Millionen Euro angehoben worden.

Vier Grand-Slam-Events  

Das gaben die Organisatoren am Donnerstag bekannt. Trotzdem dürfte das Ende Mai beginnende Tennis-Turnier im Kreis der vier Grand-Slam-Events jenes mit der niedrigsten Dotation bleiben.

76,40 Millionen Euro  

Ganz vorne lagen 2025 die US Open, die umgerechnet 76,40 Millionen Euro auszahlten.

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