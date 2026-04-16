Alexander Zverev & Sophia Thomalla: Bittere Trennung beim Turnier-Auftakt!

Zwischen Center Court und Fernbeziehung: Während Sophia Thomalla in Thailand dreht, sucht Alexander Zverev sein Glück bei den BMW Open in München.

Während die Moderatorin Sophia Thomalla (36) gegenwärtig für Dreharbeiten in thailändischen Gefilden weilt, bestreitet Tennis-Ass Alexander Zverev (28) den Auftakt der BMW Open in München gänzlich ohne die Begleitung seiner Partnerin. Dass die Lebensrealität der beiden von häufigen räumlichen Trennungen geprägt ist, stellt für das Duo längst keine Anomalie mehr dar, sondern gelebte Normalität. "Es ist für uns nach fünf Jahren normal. Wir kennen es ja nicht anders", konstatiert Zverev im Gespräch mit dem Sender RTL.

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Von Einsamkeit fehlt beim Olympiasieger an der Isar indes jede Spur. In der bayerischen Metropole weiß der Spitzensportler seine Familie um sich. Gerade bei diesem Turnier, bei welchem Zverev im vergangenen Jahr als Sieger reüssieren konnte, fungiert das familiäre Umfeld als elementarer Rückhalt.

Zverves neuer Begleiter

Eine nicht minder tragende Rolle nimmt in diesen Tagen sein treuer Begleiter Mishka ein. Der Dackel weicht Zverev abseits des Courts kaum von der Seite und harrt während der kräftezehrenden Matches brav in der Hotelresidenz aus. Dem Tier bescheinigt der 28-Jährige eine besondere Fixierung: "Um ehrlich zu sein: Der Dackel ist seeehr papa-anhänglich", so Zverev, der umgehend präzisiert: "Der hängt sehr viel bei mir."

Alexander Zverev und Sophia Thomalla © Franziska Krug

Den tierischen Zuwachs durften der Tennisprofi und seine Partnerin Ende des Jahres 2025 in ihrer Mitte begrüßen. Seinerzeit präsentierte Sophia Thomalla den neuen Weggefährten ihrer Instagram-Anhängerschaft mit den Worten: "Dackel-Welpe Mishka".

Aufgrund der dicht gedrängten Terminkalender des gefragten Sportlers und der viel beschäftigten Moderatorin lassen sich längere Phasen der physischen Distanz nicht vermeiden. Für Zverev scheinen derlei berufliche Einschränkungen jedoch kein Grund zur Sorge zu sein. Die Basis der Verbindung dürfte fest verankert sein: Ihre Wege kreuzten sich einst über das gemeinsame private Umfeld in Berlin. Das erste offizielle Debüt als liiertes Paar im Scheinwerferlicht feierten Zverev und Thomalla schließlich im Dezember 2021 im Rahmen der Benefiz-Gala "Ein Herz für Kinder".