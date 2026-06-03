Getrennt
Liebes-Aus bei Thomas & Lisa Müller
Seit Monaten wird darüber spekuliert, nun ist es offiziell. Ex-Bayern-Star Thomas Müller und seine Lisa haben sich nach über 17 Jahren Ehe getrennt.
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Gerüchte gab es schon länger
Erste Gerüchte tauchten auf, als Müller seinen Wechsel von München in die MLS nach Kanada bekannt gab und Lisa die Reise nach Nordamerika nicht mit ihm antrat.
Wie die BILD berichtet, ließ der gemeinsame Anwalt des deutschen ehemaligen Traumpaares wissen: "Das Paar hat sich einvernehmlich vor einiger Zeit getrennt. Weitere Erklärungen werden nicht abgegeben. Ich bitte, die Privatsphäre meiner Mandanten zu respektieren und von weiteren Anfragen Abstand zu nehmen."
Dem Bericht zufolge soll es auch keinen Rosenkrieg gegeben haben und ebenso ablaufen, wie das früher als unzertrennlich geltende Duo gelebt hat. Man vermied es stets, groß in der Öffentlichkeit aufzutreten und hielt das Privatleben geheim.
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