Lisa und Thomas Müller
© getty

Äußert sich erstmals

Lisa Müller: Darum ist sie NICHT mit Thomas nach Kanada gezogen

05.01.26, 08:25
Jetzt spricht Lisa Müller (36) offen darüber, weshalb sie nicht mit ihrem Mann Thomas Müller (36) nach Kanada gezogen ist, wo er derzeit für die Vancouver Whitecaps spielt. 

In einem Interview mit der „Süddeutschen Zeitung“ sagt sie: „Es wäre gar nicht möglich gewesen, ihn zu begleiten. Ich reite Turniere, das ist mein Beruf. Die Pferde müssen auch zwischen den Turnieren trainiert werden, und es muss einer im Betrieb nach dem Rechten schauen.“ Gemeint ist das gemeinsame Gestüt Gut Wettlkam südlich von München, das Lisa und Thomas Müller seit Jahren betreiben. 

Lisa Müller

(Ehefrau von Thomas Müller)

© Getty Images

Vorsichtiger Umgang mit Öffentlichkeit

Mit weiteren Aussagen zu ihrem Privatleben hält sie bedeckt: „Dann würde ich mich rechtfertigen und außerdem, egal, was man sagt, sie drehen es hin, wie sie es haben wollen.“ Sie sei häufig mit Vorurteilen konfrontiert, nicht nur als Ehefrau eines Fußballstars, sondern auch wegen ihres politischen Interesses. Zuletzt absolvierte Lisa Müller ein Praktikum bei Landtagspräsidentin Ilse Aigner (CSU) und ist inzwischen Mitglied der Partei. Ihr würden oft Meinungen unterstellt, zu denen sie sich nie geäußert habe. Das störe sie. 

Lisa und Thomas Müller
© Getty Images

Auch sportlich stellt sich die Fußballer-Ehefrau den Gerüchten, wie beim Thema Olympia. Müller: „Jeder Sportler träumt davon, bei den Olympischen Spielen dabei zu sein, auch ich. Aber das Thema steht nicht unbedingt im Fokus.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

