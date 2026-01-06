Alles zu oe24VIP
Paukenschlag: Entscheidung um Oliver Glasner (51) endgültig gefallen
Nicht zu Chelsea

Paukenschlag: Entscheidung um Oliver Glasner (51) endgültig gefallen

06.01.26, 11:07
Die Trainersuche beim FC Chelsea steht vor dem Abschluss. Während Liam Rosenior seinen Wechsel zu den Blues bereits ankündigt, ist Crystal-Palace-Coach Oliver Glasner bei Chelsea endgültig kein Thema mehr. 

Beim FC Chelsea zeichnet sich eine Entscheidung auf der Trainerbank ab. Liam Rosenior wird nach eigener Aussage neuer Teammanager des Premier-League-Klubs. Damit ist auch klar: Oliver Glasner, aktuell Trainer von Crystal Palace, spielt bei den Blues keine Rolle mehr.

Mit der bevorstehenden Verpflichtung von Rosenior ist Oliver Glasner zumindest für Chelsea aus dem Rennen. Der Österreicher war zuletzt immer wieder als möglicher Kandidat genannt worden. Laut Gerüchten soll Glasner jedoch ab Sommer ein heißer Anwärter auf den Trainerposten bei Manchester United sein.

Rosenior bestätigt Einigung

„Ich habe noch nicht unterschrieben, aber wir haben eine verbale Einigung“, sagte Rosenior am Dienstagmorgen in einer Pressekonferenz bei seinem aktuellen Klub Racing Straßburg. Er kündigte an, dass der Wechsel „wahrscheinlich in den nächsten Stunden über die Bühne gehen“ werde. Eine offizielle Bestätigung des FC Chelsea stand zunächst noch aus. Rosenior folgt auf Enzo Maresca, der zu Neujahr entlassen worden war.

Paukenschlag: Entscheidung um Oliver Glasner (51) endgültig gefallen
Abschied aus Straßburg

Rosenior erklärte, er sei noch einmal nach Straßburg gekommen, „weil mir dieser Verein am Herzen liegt und ich es für richtig hielt, die Fragen heute persönlich hier zu beantworten, bevor ich mich der nächsten Etappe meiner Karriere zuwende“. Der 41-Jährige zeigte sich emotional und sprach von gemischten Gefühlen.

Teil des Boehly-Netzwerks

Der Trainerwechsel bleibt innerhalb desselben Investorenkonstrukts. Sowohl Chelsea als auch Racing Straßburg gehören zur BlueCo Group von US-Unternehmer Todd Boehly. Roseniors Vorgänger Maresca hatte mit Chelsea im Sommer noch die Klub-Weltmeisterschaft gewonnen, war aber dennoch entlassen worden.

