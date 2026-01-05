Transfer-Hammer: Pep will Bayern Wunschspieler wegschnappen

Das Transferkarussell im Winter nimmt Fahrt auf, jetzt will ausgerechnet der ehemalige Bayern-Coach Pep Guardiola seinem Ex-Verein den Wunschspieler vor der Nase wegschnappen.

Seit dem 1. Jänner ist das Transfer-Fenster offen. Die internationalen Spitzenvereine wollen maximal kleine Änderungen im Kader vornehmen, um für das Saison-Finish gerüstet zu sein. Doch ausgerechnet Manchester City plant jetzt einen großen Transfer-Coup, der seinen Ex-Klub Bayern München enorm unter Druck setzt.

Denn die Münchner wollen eigentlich den Kader unberührt lassen und maximal Perspektivspieler für die kommenden Jahre nach Deutschland holen. Unterdessen bereitet man sich schon auf den kommenden Sommer vor, wo man den Kader weiter verjüngen will.

Dabei gibt es auch einen Spieler, der es den Verantwortlichen an der Säbener Straße besonders angetan hat und der als großes Transfer-Ziel auserkoren wurde, doch genau dieser Spieler könnte nun schon im Winter bei Manchester City unterschreiben.

Warten auf Comebacker

Denn während der deutsche Rekordmeister die Rückkehr der Langzeit-Verletzten Jamal Musiala, Hiroki Ito und Alphonso Davies kaum erwarten kann, plagen den Scheich-Klub aus dem Norden Englands große Verletzungssorgen, die Guardiola zum Handeln zwingen, möchte man noch an Premier-League-Leader Arsenal vorbei.

Beim Liga-Kracher gegen Chelsea am Sonntag verletzten sich mit Josko Gvardiol und Ruben Dias zwei weitere Leistungsträger. Deshalb möchte man nun den englischen Teamspieler Marc Guehi von Glasner-Klub Crystal Palace noch im Jänner verpflichten.

Zuvor werden allerdings die Untersuchungen von Gvardiol und Dias abgewartet. Besonders brisant ist der geplante Transfer, weil die Zukunft von Dayot Upamecano in München immer noch nicht geklärt ist. Sollte der Franzose die Bayern im Sommer verlassen, wäre Guehi der geplante Ersatz gewesen. Nun müssen die Sport-Bosse rund um Max Eberl möglicherweise umplanen und bereits einen neuen Innenverteidiger suchen.