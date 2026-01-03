Alles zu oe24VIP
Manuel Neuer
"Bauchgefühl"

Top-Insider kündigt an: Manuel Neuer beendet seine Karriere

03.01.26, 08:07
Beim FC Bayern bleibt die Zukunft von Manuel Neuer weiter ungeklärt. Der 39-Jährige spielt konstant, hat aber noch keine Entscheidung über eine Vertragsverlängerung oder ein Karriereende getroffen. Ein Top-Insider sagt jetzt den Neuer-Rücktritt voraus. 

Hinter der sportlichen Zukunft von Manuel Neuer steht beim FC Bayern weiterhin ein großes Fragezeichen.

Der Kapitän des deutschen Rekordmeisters liefert auch in dieser Saison stabile Leistungen ab, dennoch läuft sein Vertrag im Sommer aus, ohne dass es bislang eine finale Entscheidung gibt.

Manuel Neuer
Vertrag weiter ungeklärt

Während sich bei anderen Spielern die Zeichen klar in Richtung Verlängerung bewegen, halten sich Klub und Torhüter auffällig bedeckt. Neuer betonte zuletzt mehrfach, dass sein weiterer Weg stark von seinem körperlichen Zustand abhänge. Eine Verlängerung gilt als möglich, falls er sich weiterhin leistungsfähig fühlt.

Manuel Neuer
Insider rechnet mit Abschied

Berichte sprechen aktuell von einer offenen 50:50-Situation. Eine Entscheidung soll im Frühjahr fallen.

Sky-Reporter Florian Plettenberg rechnet jedoch nicht mit einer weiteren Verlängerung. In seiner Jahresvorschau sagte er: „Mein Bauchgefühl bei Neuer sagt mir, dass er seine Karriere beenden wird.“

Manuel Neuer Thomas Müller
Bayern plant für Zukunft

Sollte Neuer seine Karriere beenden, würde beim FC Bayern eine prägende Ära enden. Seit fast 15 Jahren ist er die Nummer eins im Tor. Für den möglichen Abschied sehen sich die Münchner vorbereitet: Mit Jonas Urbig steht ein möglicher Nachfolger bereits im Kader und wird behutsam aufgebaut.

