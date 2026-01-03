Bayern-Boss Eberl hatte keine Lust auf diesen Stürmer-Star

Derzeit sucht der FC Bayern München im Hintergrund nach einem Ersatzmann für Harry Kane. Dieser Spieler soll den Engländer in der Zukunft entlasten. Ein englischer Agent bot dem deutschen Rekordmeister einen absoluten Starstürmer an.

Seit dem vergangenen Sommer sucht der FC Bayern München nach einem Backup für Harry Kane (32). Das Profil: Trotz Reservistenrolle soll der gefragte Spieler eine gehobene Qualität aufweisen. Aktuell übernimmt diesen Job der Leihspieler Nicolas Jackson (24). Der FC Bayern wird den Senegalesen höchstwahrscheinlich nicht verpflichten.

Diese Situation wollte ein cleverer Agent nun ausnutzen. Laut der "tz" wurde dem FC Bayern der Galatasaray-Star Victor Osimhen angeboten. Ein Spielervermittler aus England hat Bayerns Sportvorstand Max Eberl das Interesse des Nigerianers übermittelt. Von der Säbener Straße kam ein deutliches Signal. Sie planen derzeit nicht mit dem Stürmer-Star.

Teurer Backup

Als Grund wird angegeben, dass ein derartiger Transfer den wirtschaftlichen Rahmen sprengen würde. Osimhen wäre beim FC Bayern der Kane-Backup. Erst im Sommer 2025 zahlte der türkische Traditionsklub Galatasaray Istanbul an den SSC Neapel rund 75 Millionen Euro.

Damit will der Rekordtransfer die Istanbuler schon wieder verlassen. Er hat eine Liste von zehn Klubs, für welche Osimhen Galatasaray verlassen würde. Einer dieser Klubs wäre der FC Bayern München.

Der deutsche Rekordmeister hat andere Kandidaten derzeit im Blick. Fisnik Asllani (23) von der TSG Hoffenheim und Franculino (21) vom FC Midtjylland sind die Top-Favoriten. Der 23-Jährige kann dank einer Ausstiegsklausel für rund 30 Millionen Euro den Verein verlassen. Bei Franculino hingegen wurde vor kurzem am Knie operiert und fällt bis März aus.