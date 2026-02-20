Alles zu oe24VIP
Hammer-Gerücht

Bayern-Star steht vor Wechsel nach London

20.02.26, 07:42
Gleich zwei England-Klubs sind am Verteidiger dran. 

Mit Dayot Upamecano hat ein Innenverteidiger gerade erst seinen Vertrag beim FC Bayern verlängert, im Sommer könnte ein anderer Abwehrspieler hingegen die Münchner verlassen.

Min-jae Kim steht beim deutschen Meister zwar noch bis 2028 unter Vertrag, ist aber längst nicht mehr unumstritten. Der Südkoreaner stand diese Saison erst 10 Mal in der Startelf und könnte bei einem passenden Angebot im Sommer gehen.

Interesse soll es dabei aus England geben. Wie die BILD berichtet, beobachten sowohl der FC Chelsea als auch Tottenham Hotspur die Situation genau. Kims Marktwert wird derzeit auf 25 Millionen Euro geschätzt, bei einem Angebot von rund 30 Millionen Euro könnten die Bayern den Verteidiger wohl ziehen lassen.

