Bayern Rodrygo
© Getty

Unzufrieden

Hammer-Gerücht: Real-Superstar bastelt mit neuem Berater an Bayern-Transfer

04.01.26, 16:25
Teilen

Ein Superstar von Real Madrid möchte aus Spanien weg und könnte beim FC Bayern München landen. 

Das Transfer-Karussell im Winter-Fenster beginnt sich langsam zu drehen. Die ersten Teams haben neue Spieler verpflichtet. Der FC Bayern München gab vor dem Jahreswechsel schon bekannt, dass man keine großen Namen verpflichten werde. Dennoch werden immer wieder prominente Namen mit dem ungeschlagenen Tabellenführer der deutschen Bundesliga in Verbindung gebracht.

Dennoch setzen die Verantwortlichen darauf, dass die Langzeitverletzten Jamal Musiala, Alphonso Davies und Hiroki Ito zurückkehren können und damit die nötige Verstärkung für die Triple-Mission im Frühling bieten werden.

Max Eberl & Co. denken mittlerweile schon an Verstärkungen im kommenden Sommer. Mit 9 Punkten Vorsprung in der Meisterschaft wollen die Verantwortlichen an der Säbener Straße den Umbruch weiter vorantreiben und das Team verjüngen. Zugleich hält man Ausschau nach großen Namen wie Luis Diaz im vergangenen Sommer, die als Königstransfer vermeldet werden können.

Brasilianer unzufrieden

Genau da könnte man Verstärkung aus Spanien bekommen. Ein Real-Superstar ist seit Xabi Alonso als Trainer bei den "Königlichen" übernommen hat zunehmend unzufriedener. Ein 24-jähriger Brasilianer soll seinen Abschied vom "weißen Ballett" bereits beschlossen haben.

Xabi Alonso
© Getty

Die Rede ist von Rodrygo, der zuletzt nur noch eine Reservistenrolle hatte und höhere Ansprüche an sich selbst hat. Der Samba-Kicker sucht derzeit nach einem neuen Spielerberater, um ab kommendem Sommer bei einem internationalen Top-Klub wieder auf Torjagd gehen zu können.

Bislang wurde der Flügelspieler von seinem Vater vertreten, für den nächsten Karriereschritt soll Rodrygo allerdings in Kontakt mit zwei renommierten Agenten stehen. Bereits im letzten Transfer-Fenster wurde er immer wieder mit den Münchnern in Verbindung gebracht, am Ende entschieden sich die Bayern aber für die Verpflichtung von Luis Diaz.

Bayern oder Premier League

Im nächsten Sommer könnte der Brasilianer erneut versuchen, nach Deutschland zu ziehen. Zwar soll er einen Wechsel in die Premier League bevorzugen, dennoch ist der deutsche Rekordmeister eine interessante Station, das berichtet die spanische Zeitung SPORT.

Mit Luis Diaz, Michael Olise, Serge Gnabry, Lennart Karl und Jamal Musiala sind die Offensiv-Reihen der Bayern zwar gut aufgestellt, allerdings werben viele England-Giganten um die Dienste von Olise und bieten den Deutschen angeblich schon Ablösesummen in Höhe von 100 Millionen Euro.

olise bayern
© gepa

Gut möglich, dass die Verantwortlichen gezwungen sind, in der Offensive zu handeln, da wäre ein abwanderungswilliger Edeltechniker von Real Madrid ein gern gesehener Mann in der Allianz Arena, der aufgrund seiner Situation sogar ein echtes Schnäppchen werden könnte.

