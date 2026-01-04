Bayern-Hammer! Entscheidung um Eberl-Zukunft gefallen

Während beim FC Bayern München sportlich alles läuft, stehen im Hintergrund wichtige Entscheidungen an.

In der deutschen Bundesliga führt kein Weg am FC Bayern München vorbei. Mit neun Punkten Vorsprung ist der in der Meisterschaft noch ungeschlagene Rekordmeister am besten Weg zum nächsten Titel. Doch im Hintergrund werden schon die Weichen für die Zukunft gestellt.

Eine der wichtigsten Personalien ist Max Eberl. Der Sport-Boss an der Säbener Straße stand in den letzten Jahren immer wieder in Kritik und lieferte sich auch mediale Wortgefechte mit Ehrenpräsident Uli Hoeneß. Auch deshalb gab es vor allem nach dem Fiasko bei der Trainersuche im Vorjahr und dem turbulenten Transfersommer 2025 Meldungen, dass die Zeit des 52-Jährigen sogar vorzeitig enden könnte.

Sein Vertrag läuft im Sommer 2027 aus, gemeinsam mit dem ehemaligen Salzburger Mastermind Christoph Freund konnte er dennoch eine schlagkräftige Truppe zusammenstellen.

Ein heißer Nachfolgekandidat

Als möglicher Erbe des Sport-Bosses wurde immer wieder Markus Krösche gehandelt, der seit 2021 in Frankfurt mit guter Arbeit überzeugen konnte. Allerdings ist der Erfolgslauf der Eintracht zuletzt ins Stocken gekommen. Allerdings zeigte der 45-Jährige, dass er mit vergleichsweise geringem Budget eine konkurrenzfähige Mannschaft zusammenstellen könne. Zuletzt hatte er allerdings auch einige Fehlgriffe bei teuren Transfers.

© Getty

Eberl hatte aus der Bayern-Chefetage die Vorgabe, den Kader zu verdünnen und vor allem die hohen Gehaltskosten zu reduzieren. Als Folge dessen gab es Entscheidungen, welche die Fans nicht immer nachvollziehen konnten, wie etwa die Abschiede von Leroy Sané oder Urgestein Thomas Müller.

Dennoch träumt man in München weiterhin vom dritten Triple der Vereinsgeschichte und ist mit der Entwicklung der Mannschaft hoch zufrieden. Ein Umstand, den man auch dem harten und konsequenten Sparkurs Eberls zu verdanken hat.

Klarheit bis Saisonende?

Mit der Arbeit hat er sich im Vorstand der Bayern jede Menge Respekt verschafft und man ist mittlerweile überzeugt, dass Eberl der richtige Mann für die Zukunft ist und der den großen Umbruch vollziehen kann.

Wie die BILD berichtet, soll man bereits eine vorzeitige Vertragsverlängerung andenken. Auch wenn Eberl noch Vertrag bis Juni 2027 hat, soll es noch in diesem Jahr ein neues Arbeitspapier geben, sofern der sportliche Erfolgslauf in ähnlicher Tonart wie in der Hinrunde weitergeht.