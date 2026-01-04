Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sport24
Startseite Sportdaten-Center Biathlon Eishockey Fussball Fussball Bundesliga Fussball 2. Liga Fussball International Fussball Europacup Fussball Nationalteam Motorsport Nordische Kombination Ski-Alpin Skilanglauf Skispringen Sportmix Stars & Sport Tennis US Sports Wintersport
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Tabellen
Serie A Primera Division Premier League Ligue 1 Deutsche Bundesliga
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Tabellen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Fußball
  4. Fußball International
  5. Premier League
manchester city
© Getty Images

1:1 gegen Chelsea

Sechs Punkte Rückstand: ManCity verliert Anschluss an Arsenal

04.01.26, 20:52
Teilen

Manchester City hat in der 20. Runde der englischen Fußball-Premier-League weiter an Boden auf Arsenal eingebüßt. 

Die "Citizens" erreichten am Sonntag gegen Chelsea vor Heimpublikum nur ein 1:1 und liegen bereits sechs Punkte hinter den "Gunners", die am Samstag 3:2 in Bournemouth gewonnen hatten. Oliver Glasners Crystal Palace verlor in Newcastle 0:2, fiel auf Platz 14 zurück und ist seit sieben Bewerbspartien sieglos. Liverpool kam bei Fulham nicht über ein 2:2 hinaus.

Im ersten Spiel seit dem Rauswurf von Trainer Enzo Maresca setzte Chelsea unter Interimscoach Calum McFarlane auf Defensive. Dennoch gelang es Tijjani Reijnders, die Abwehr der Gäste mit einem sehenswerten Schuss ins obere kurze Eck zu überwinden. Kurz zuvor hatte Erling Haaland die Stange getroffen. Nach der Pause riskierte Chelsea mehr und wurde dafür in der 94. Minute belohnt, als Enzo Fernandez den Ball über die Linie stocherte.

Spektakuläre Schlussphase bei Fulham - Liverpool

Für Newcastle scorten Bruno Guimaraes (71.) und Malick Thiaw (78.) gegen Crystal Palace. Liverpool geriet gegen Fulham durch Harry Wilson (17.) in Rückstand, Florian Wirtz (57.) glich aus. In der hektischen Schlussphase sahen die Gäste nach dem Tor von Cody Gakpo (94.) wie der Sieger aus, doch Harrison Reed sorgte in der 97. Minute mit einem Weitschuss ins Kreuzeck für das 2:2. Damit liegt der viertplatzierte Meister schon 14 Punkte hinter Spitzenreiter Arsenal.

Mit einem 1:1 endete das Duell zwischen Tottenham und Sunderland. ÖFB-Teamspieler Kevin Danso saß bei den Gastgebern auf der Bank.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden