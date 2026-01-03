Alles zu oe24VIP
aston villa
© Getty Images

3:1-Heimsieg

Aston Villa neuer Zweiter in der Premier League

03.01.26, 15:46
Aston Villa hat sich am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League zumindest vorübergehend auf Platz zwei verbessert. 

Der Club aus Birmingham gewann daheim gegen Nottingham Forest durch Tore von Ollie Watkins (45.+1) und John McGinn (49., 73.) beziehungsweise Morgan Gibbs-White (61.) 3:1 und liegt damit einen Punkt vor Manchester City, das am Sonntag Chelsea empfängt.

Auf Spitzenreiter Arsenal, ab 18.30 Uhr in Bournemouth im Einsatz, fehlen Aston Villa drei Zähler.

