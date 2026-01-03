Aston Villa neuer Zweiter in der Premier League

Aston Villa hat sich am Samstag in der englischen Fußball-Premier-League zumindest vorübergehend auf Platz zwei verbessert.
Der Club aus Birmingham gewann daheim gegen Nottingham Forest durch Tore von Ollie Watkins (45.+1) und John McGinn (49., 73.) beziehungsweise Morgan Gibbs-White (61.) 3:1 und liegt damit einen Punkt vor Manchester City, das am Sonntag Chelsea empfängt.
- Transfer-Bombe: Austria verkauft Youngster zu Liverpool
- Das ist an den Chelsea-Gerüchten um Jürgen Klopp und Zinedine Zidane dran
- Laut Buchmachern: Glasner übernimmt diesen englischen Top-Klub
Auf Spitzenreiter Arsenal, ab 18.30 Uhr in Bournemouth im Einsatz, fehlen Aston Villa drei Zähler.