Transfer-Bombe: Austria verkauft Youngster zu Liverpool

Ablösesummen in Höhe von mehreren Millionen Euro sind bei der Austria eher eine Rarität, umso erstaunlicher also, wenn solche Summen für einen Spieler bezahlt werden, der für die Veilchen gar keine Minute gespielt hat. Genau das macht nun wohl der FC Liverpool.

Denn wie der "Kurier" berichtet, hat sich das Innenverteidiger-Juwel und Held des ÖFB bei der U17-WM, Ifeanyi Ndukwe, für einen Wechsel im Sommer entschieden.

Bereits im Sommer wollte Inter Mailand den 17-Jährigen verpflichten, damals entschied sich der Spieler aber für einen Verbleib - und unterzeichnete einen neuen Vertrag bis 2028. Spätestens nach dem Vize-WM-Titel schossen die Anfragen aber in die Höhe.

Geldregen für die Austria

Im Sommer wird der dann 18-Jährige die Wiener also verlassen, bis dahin bleibt er im violetten Trikot. Danach wechselt er zu Rot, denn laut "Kurier" soll der noch amtierende Meister in England den Zuschlag bekommen haben. Der FC Liverpool zahlt demnach eine Ablöse von mehreren Millionen Euro für den 1,98-Meter-Hünen - Gerüchten zufolge könnte es sich um drei Millionen Euro handeln.

Vielleicht sammelt Ndukwe bis dahin seine ersten Minuten für die Profis, denn bislang kam er nur für die Young Violets in der 2. Liga zum Einsatz. Stephan Helm setzte ihn aber schon mehrfach auf die Bank.