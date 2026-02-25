Vor Cup-Kracher: Mail sorgt für Derby-Ärger

Vor dem Halbfinal-Kracher im ÖFB-Cup zwischen der SV Ried und dem LASK (4. März, 20.30 Uhr) knistert es nicht nur sportlich. Eine Woche vor dem Anpfiff sorgt nun eine interne E-Mail für Wirbel – und gießt zusätzlich Öl ins ohnehin lodernde Derby-Feuer.

Was war passiert? Ein LASK-Anhänger hatte sich offenbar direkt an Ried gewandt, um Tickets für das Halbfinale zu erwerben. Die Antwort aus der Marketingabteilung fiel deutlich aus: "Als LASK-Fan haben Sie Tickets über den LASK zu kaufen! Dort gibt es ab heute 13 Uhr unseres Wissens nach Gästesektor Tickets für das Cup Spiel zu kaufen. Wie wir unsere Tickets verkaufen, ist unsere Sache und werden wir mit Ihnen nicht diskutieren", ist dort zu lesen.

Gahleitner: »So etwas gehört sich nicht«

Soweit noch nachvollziehbar – doch eine spitze Bemerkung zum jüngsten 1:5 des LASK gegen den FC Red Bull Salzburg sorgte schließlich für zusätzliche Brisanz. Der Screenshot der Nachricht verbreitete sich rasch in den sozialen Medien und heizte die Stimmung weiter an. Ried-Präsident Thomas Gahleitner bestätigte gegenüber den „Oberösterreichischen Nachrichten“ die Echtheit der Mail, distanzierte sich jedoch von der Wortwahl. Man goutiere den Ton nicht, betonte er – verwies aber zugleich auf vorangegangene Beleidigungen, die im Zuge der Ticketanfrage gefallen sein sollen. Dennoch sei klar: „So etwas gehört sich nicht.“

Damit ist das Oberösterreich-Derby um eine Episode reicher. Sportlich geht es um den Einzug ins Cup-Finale, emotional längst um mehr.