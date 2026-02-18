Horoskop: So stehen Ihre Sterne am 18.02.2026

Österreichs beste Astrologin blickt für Sie täglich in die Sterne.

Jeder Tag bringt neue Chancen und Herausforderungen mit sich, und die Sterne können Hinweise darauf geben, was Sie heute erwartet. Ihr persönliches Horoskop bietet Ihnen einen Einblick in die Energien und Einflüsse, die heute auf Sie wirken.

Ihr aktuelles Tages-Horoskop von Astro-Lady Gerda Rogers

Ob in der Liebe, im Beruf oder bei Ihrer persönlichen Entwicklung – die Sterne begleiten Sie auf Ihrem Weg. Was hält der heutige Tag für Sie bereit? Finden Sie es jetzt heraus!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Widder 21.3. - 20.4.

Liebe: Ungeduldige sind nicht willkommen. Man braucht viel mehr Zartgefühl.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Stier 21.4. - 20.5.

Liebe: Verständnisvolle Gespräche sind derzeit sinnvoller als Liebesgeflüster.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Zwillinge 21.5. - 21.6.

Liebe: Misstöne und Missverständnisse vermeiden! Gut zuhören, weniger reden!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Krebs 22.6. - 22.7.

Liebe: Öffnen Sie der Liebe Tür und Tor, ohne Ihr Gegenüber zu vereinnahmen!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Löwe 23.7. - 23.8.

Liebe: Hören Sie erst mal einfühlsam zu! Empathie wird bestimmt honoriert.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Jungfrau 24.8. - 23.9.

Liebe: Es wäre gut, mehr Abstand zu halten. Also lieber einen Schritt zurück!

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Waage 24.9. - 23.10.

Liebe: Bleiben Sie realistisch! Sie könnten sich falsche Hoffnungen machen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Skorpion 24.10. - 22.11.

Liebe: Heute könnte es richtig funken. Mehr Toleranz ist aber unerlässlich.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Schütze 23.11. - 21.12.

Liebe: Bestürmen Sie Ihr Gegenüber nicht! Da könnte man die Flucht ergreifen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Steinbock 22.12. - 20.1.

Liebe: Verständnis und Feingefühl! Man kann sich schnell überfordert fühlen.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Wassermann 21.1. - 19.2.

Liebe: Zuhören, einfühlen, liebevoll reagieren! Das ist das Erfolgsrezept.

Das Tages-Horoskop für das Sternzeichen Fische 20.2. - 20.3.

Liebe: Heute sucht man sicher Ihre Nähe. Neue Chancen für Singles inklusive.

Ob Sie den kosmischen Einflüssen vertrauen oder einfach nur neugierig sind – lassen Sie sich von den Sternen inspirieren, bleiben Sie offen für neue Möglichkeiten und hören Sie stets auf Ihre innere Stimme. So werden Sie für das, was kommt, bestens gerüstet sein.