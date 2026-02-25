Mbappé-Schock vor Benfica-Kracher

Schock für die Königlichen! Real Madrid muss im entscheidenden Play-off-Rückspiel der Champions League gegen Benfica Lissabon am Mittwoch (21 Uhr/live Canal+) auf seinen Superstar verzichten: Kylian Mbappé fällt aus.

Noch am Dienstagmittag hatte Trainer Álvaro Arbeloa Zuversicht verbreitet und erklärt, Mbappé sei „bereit für Mittwoch“ (ab 21 Uhr, HIER im Sport24-Liveticker). Doch am Abend folgte die Kehrtwende. Laut französischen Medien musste der 27-Jährige das Abschlusstraining wegen Schmerzen im linken Knie abbrechen. Untersuchungen ergaben demnach, dass die Blessur noch nicht vollständig ausgeheilt ist.

Mbappé weigert sich Risiko einzugehen

Mbappé plagt sich bereits seit Dezember mit Problemen am Außenband. Zwar kehrte der Weltmeister von 2018 schneller als erwartet zurück und war zuletzt voll einsatzfähig, doch offenbar hat er im Training erneut starke Schmerzen verspürt. Berichten zufolge handelt es sich um eine anhaltende Reizung im Bereich des linken Knies – ein Risiko, das der Angreifer nicht weiter forcieren will. Auch mit Blick auf die Weltmeisterschaft 2026 soll Mbappé kein unnötiges Risiko eingehen.

Längere Pause?

Wie lange er tatsächlich ausfällt, ist offen. Französische Medien sprechen von mindestens zehn Tagen Pause, womit er auch die Ligaspiele gegen Getafe und Celta Vigo verpassen dürfte. Andere Berichte halten sogar eine mehrwöchige Unterbrechung für möglich.

Für Real kommt der Ausfall zur Unzeit. Neben Mbappé fehlen auch Jude Bellingham und Rodrygo – die Offensive ist damit deutlich geschwächt. Das 1:0 aus dem Hinspiel in Lissabon wirkt plötzlich weniger beruhigend als noch vor 24 Stunden.