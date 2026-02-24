Alles zu oe24VIP
bode glimt
© Getty Images

Champions League

Riesentöter Bodø macht mit Inter kurzen Prozess

24.02.26, 22:51 | Aktualisiert: 25.02.26, 00:07
Teilen

Riesen-Sensation in der Champions League! Inter Mailand ist am Dienstagabend gegen Bodö/Glimt ausgeschieden. Der Tabellenführer der Serie A verlor das Rückspiel im San Siro völlig überraschend mit 1:2.

Die Mailänder starteten am Dienstag im San Siro mit großem Druck, ließen aber die nötige Effizienz im Abschluss vermissen. Trotz eines klaren Übergewichts scheiterten Federico Dimarco (12.) und Davide Frattesi (28.) am glänzend aufgelegten Gäste-Keeper Nikita Haikin. Während Inter in der Meisterschaft mit zehn Punkten Vorsprung auf den AC Milan enteilt ist, wirkte das Team von Christian Chivu vor dem gegnerischen Tor wie gelähmt, was sich in der zweiten Halbzeit rächen sollte.

Akanji-Fehler leitet Pleite ein

Der bittere Wendepunkt der Partie ereignete sich in der 58. Minute durch ein regelrechtes Geschenk der Inter-Abwehr. Innenverteidiger Manuel Akanji, der kurz zuvor noch wegen einer blutenden Wunde behandelt werden musste, leistete sich einen folgenschweren Rückpass-Fehler auf Ole Blomberg. Zwar konnte Yann Sommer den ersten Versuch noch parieren, gegen den Nachschuss von Jens Petter Hauge zum 0:1 war er jedoch machtlos. Akanji selbst traf später nur die Stange (69.), womit Inter wie schon im Hinspiel massives Aluminiumpech verzeichnete.

Entscheidung durch Konter

Die Norweger, die in der Qualifikation bereits Sturm Graz ausgeschaltet hatten, blieben eiskalt und erhöhten durch Hakon Evjen (72.) nach einer sehenswerten Kombination auf 0:2. Der Anschlusstreffer von Alessandro Bastoni (76.) kam für die Mailänder viel zu spät und konnte das Aus mit einem Gesamtergebnis von 2:5 nicht mehr verhindern. Damit steht Bodö/Glimt sensationell im Achtelfinale, während der Vorjahresfinalist aus Italien bereits im Play-off die Segel streichen muss.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
