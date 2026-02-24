Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Winterspiele
Sport24 News Backstage Biathlon Bob Curling Eishockey Eiskunstlauf Eisschnelllauf Freestyle-Skiing Langlauf Nordische Kombination Rodeln Shorttrack Skeleton Ski-Alpin Skispringen Snowboard
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Olympia Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Sport
  3. Olympia
  4. Winterspiele
Mandlbauer
© Getty

Olympia

Nach Horror-Unfall: Mandlbauer aus Krankenhaus entlassen

24.02.26, 20:20
Teilen

Bob-Pilot Jakob Mandlbauer hat das Unfallkrankenhaus Salzburg wieder verlassen können. 

Der 27-Jährige war nach seinem Sturz im olympischen Viererbob-Bewerb zunächst ins Krankenhaus in Cortina und dann per Flugambulanz von Treviso nach Salzburg überstellt worden, wo er von Wirbelsäulenspezialisten weiter medizinisch betreut wurde. "Die Schmerzen sind noch da, aber es wird täglich besser. Ich bin froh, dass ich jetzt zu Hause bin."

Bereits in der kommenden Woche will er mit Physiotherapie starten. "Wir sind optimistisch, dass wir mit Physiotherapie wieder alles gut hinbekommen. Dass das nicht von heute auf morgen geht, ist mir aber bewusst", erklärte der Steirer.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.
Auf sport24 finden Sie täglich die aktuellen Berichte und News aus der Welt des Sports – von Fußball bis Tennis, von Formel1 bis US-Sports. Dazu gibt es die Ergebnisse, Daten und Tabellen im Überblick. So bleiben Sie immer auf dem Laufenden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen